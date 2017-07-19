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Erdoğan'dan CHP'li vekile tebrik telefonu!

CHP Tunceli Milletvekili Gürsel Erol'un TBMM'de teröre ilişkin konuşması alkış toplamıştı.

19 Temmuz 2017 Çarşamba 19:07
Erdoğan'dan CHP'li vekile tebrik telefonu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhuriyet Halk Partisi Tunceli Milletvekili Gürsel Erol'u dün TBMM'de teröre ilişkin yaptığı konuşmadan dolayı telefonla arayarak tebrik ettiği belirtildi.

CHP'Lİ GÜRSEL EROL NE KONUŞMUŞTU?

Meclis'te konuşan CHP Tunceli Milletvekili Gürsel Erol, terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Necmettin Yılmaz'ın ailesinden özür diledi.

TUNCELİ'DE TERÖRE HAYIR YÜRÜYÜŞÜ

Kürsüye, şehit öğretmenin fotoğrafının üzerine "Sen bizim şehidimiz ve onurumuzsun" yazılı dövizle çıkan CHP'li vekil, Tunceli'de daha önce hiç yapılmamış 'teröre hayır' yürüyüşü düzenleyeceklerini ifade etti.

AK PARTİ VE MHP SIRALARINDAN ALKIŞLAR

Cuma günü gerçekleştirilecek yürüyüşe 550 milletvekilini de davet eden CHP'li Erol, AK Parti ve MHP sıralarından da alkışlandı.

"SAHİP ÇIKAMADIĞIMIZ İÇİN ÖZÜR DİLİYORUM"

CHP Tunceli Milletvekili Gürsel Erol, konuşmasında şu ifadeleri kullandı;

"Şehidimizin ailesinden özür diliyorum. Çünkü Tunceli toprakları, Dersim toprakları bizim için kutsal değerlere sahiptir; inanç merkezlerimiz vardır, inançsal değerlerimiz vardır. O topraklarda 23 yaşında geleceğe umutla bakan ve geleceğe umutla yeni çocuklarımızı eğiten, yetiştiren bir öğretmenin kanının dökülmesi bizim için son derece üzüntü vericidir ve o evladımıza sahip çıkamadığımız için ailesinden de özür diliyorum.

"TUNCELİ TARİHİNDE HİÇ YAPILMAMIŞ BİR ŞEY..."

Ayrıca, bu olayı ve terörü kınamak için Tunceli’nin bir terör kenti olmadığını, Tunceli’nin bir cumhuriyet kenti olduğunu, bir hoşgörü kenti olduğunu, bir medeniyet kenti olduğunu ve bir inanç merkezi olduğunu kanıtlamak için, teröre direnmek için, terör örgütlerine direnmek için bugüne kadar Tunceli tarihinde hiç yapılmamış bir şeyi gerçekleştirerek hayatımız pahasına irademizi ortaya koyacağız ve cuma günü Tunceli’de “Teröre Hayır” demek için yürüyüş yapacağız.

"TERÖR 80 MİLYONUN SORUNUDUR"

Bu yürüyüşümüze Parlamentomuzda görev alan, görev yapan 550 milletvekilimizi de davet ediyorum çünkü terör, Türkiye’de bir siyasi partinin sorunu ve meselesi değil, terör, Türkiye’de yaşayan 80 milyonun ulusal bir sorunudur."

 

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2017 Çarşamba 19:07
  1. Cumhuriyet Halk Partisi Tunceli Milletvekili Gürsel Erol
  2. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  3. terör örgütü PKK
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