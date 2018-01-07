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Erdoğan'dan 'Cenk Tosun' sürprizi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Everton'a transfer olan Cenk Tosun'u aradı. Erdoğan, yıldız futbolcuya başarı dileklerini iletti.

07 Ocak 2018 Pazar 01:08
Erdoğan'dan 'Cenk Tosun' sürprizi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Premier Lig takımlarından Everton’a transfer olan futbolcu Cenk Tosun’u telefonla aradı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş’ta sergilediği performansın ardından Everton’a ile 4,5 yıllık sözleşmeye imza atmasından dolayı Cenk Tosun’a tebriklerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ünlü golcüye başarı dileklerini de ilettiği kaydedildi.

Haber Tarihi: 07 Ocak 2018 Pazar 01:08
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. Cenk Tosun
  3. Everton
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