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Erdoğan'dan bir dolar açıklaması daha!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yerli paraya geçerek bu adımları atıp kur baskısını üzerimizden atacağız" dedi.

Erdoğan'dan bir dolar açıklaması daha!
Eklenme: 24 Aralık 2016, 14:48
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEİK Genel Kurulu'nda önemli açıklamalar yaptı. 

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;

"30. Genel Kurul demek, 30 yıl demektir. Bugüne kadar DEİK çatısında hizmet veren, gayret gösteren herkese şükranlarımı sunuyorum. Yurtdışı seyahatlerimde birlikte olduğum DEİK'e çalışmalarında başarılar diliyorum. Daima yanınızda olmaya devam edeceğimi belirtmek isterim.

Türkiye'yi 1 trilyon dolar dış ticaret, dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmeyi ancak çalışarak ulaşırız. 2023 hedeflerimize en sağlam sahip çıkanların başında işadamlarımız özellikle DEİK geliyor. Milletimiz ülkesine güvenen işadamlarımızı unutmayacaktır. Bugünler çok önemlidir. Türkiye ekonomisine yönelik saldırıların boşa çıkarılması konusunda devletle sizlere de önemli görevler düşüyor. Yatırım, proje erteleyen herkes ekonomimize saldıranlarla aynı saftadır.

Hükümetimiz iş dünyasına, esnaflara çok destek verdi. Vermeye devam edecek. İş dünyasından tek beklentimiz piyasayı hareketlendirmesidir. Herkesin bekleme durumuna geçmesi en büyük sıkıntıdır. Bu yüzden milli seferberlik diyorum. Benim dediğim milli seferberlik eline silah al çık değil.

Döviz dahil bu hava besliyor destekliyor. Sınırlarımız içindeki ve dışındaki terörle nasıl çalışmadaysak, ekonomimizde de aynı çalışmayı yapmalıyız.

MİLLET 12 MİLYAR DOLAR BOZDURMASAYDI...

Birileri döviz spekülasyonu ile ekonomimize yön vermeye çalışıyor. Hiçbir rasyonel sebep yok. Amaç siyasi operasyonlara zemin hazırlamaktır. Komşulara da yapılıyor. Rusya, Çin, Azerbaycan... Biz bu oyunu bozacağız. Yerli paraya geçerek bu adımları atıp kur baskısını atacağız üzerimizden. Küresel ekonomi etkisi ile bir kriz yaşadık. Gezi olaylarını hatırlayın, 'Tüketmeyin ekonomi dursun' diyorlardı.

17-25 Aralık'ta iş adamlarının da olduğunu biliyorum. 15 Temmuz'u takip eden günlerde milletimiz 12 milyar dolar bozdurmasaydı orada da aynı oyunu oynayacaklardı."

 
EtiketlerTürkiye Ekonomisi HaberleriTürkiye EkonomisiCumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanDEİK Genel Kuruludöviz spekülasyonuGezi olaylarıdolar
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