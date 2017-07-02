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Erdoğan'dan Azerbaycan-Türkiye şiiri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sesinden Azerbaycan-Türkiye şiiri...

02 Temmuz 2017 Pazar 13:33
Haber Tarihi: 02 Temmuz 2017 Pazar 13:33
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. Azerbaycan-Türkiye şiiri
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 4 dk önce
    Güzel Şiir. İşte, İki Gerçek Başkan.
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