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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aydın Doğan'a terör uyarısı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya Köşkü'nde medya temsilcileri için iftar yemeği düzenledi. Terör örgütlerini şirin göstermeye çalışan yayın organlarının sahibi olarak bilinen Aydın Doğan'ın da bulunduğu iftarda, Erdoğan basın mensuplarına terör konusunda uyarıda bulundu.

18 Haziran 2017 Pazar 15:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aydın Doğan'a terör uyarısı!

Teröristleri şirin gösteren yayınlara imza atan basın organlarının sahibi olarak bilinen Aydın Doğan'ın da katıldığı iftar yemeğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan basın mensuplarını terör konusunda böyle uyardı:

"Haber peşinde koşmakla, ihanete aracılık etmek tamamen farklı şeyler. Manşetini, kalemini, gazete sayfalarını, terör örgütünün emrine verenlerle, eline silah alıp dağa çıkan arasında temelde bana göre hiçbir fark yoktur. Terör örgütü mensupları ile işbirliği içinde hukuku çiğnemenin, milli güvenliği tehdit eden eylemlere girişmenin elbette bir müeyyidesi olacaktır." ifadesini kullandı.

Haber Tarihi: 18 Haziran 2017 Pazar 15:02
  1. Aydın Doğan
  2. cumhurbaşkanı erdoğan
  • KocasolakKocasolak41 dk önce
    Nerde o günler, milli ve islami olan her şeye karşı olan HAİNLER basın yayın şemsiyesi altında ihanete devam ediyor. A. Doğan mandacıların son temsilcisi, haddini bildirmenin zamanı gelmedi mi ???
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