Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aydın Doğan'a terör uyarısı!

Teröristleri şirin gösteren yayınlara imza atan basın organlarının sahibi olarak bilinen Aydın Doğan'ın da katıldığı iftar yemeğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan basın mensuplarını terör konusunda böyle uyardı:

"Haber peşinde koşmakla, ihanete aracılık etmek tamamen farklı şeyler. Manşetini, kalemini, gazete sayfalarını, terör örgütünün emrine verenlerle, eline silah alıp dağa çıkan arasında temelde bana göre hiçbir fark yoktur. Terör örgütü mensupları ile işbirliği içinde hukuku çiğnemenin, milli güvenliği tehdit eden eylemlere girişmenin elbette bir müeyyidesi olacaktır." ifadesini kullandı.