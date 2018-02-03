Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Erdoğan'dan "ATAK" paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi Twitter hesabından Muş'tan Bitlis'e uçuşunda kendisine eşlik eden ATAK helikopterini izlediği anlarda çekilen fotoğrafı paylaştı.

03 Şubat 2018 Cumartesi 20:10
Erdoğan'dan "ATAK" paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muş'tan Bitlis'e helikopterle geçerken, kendisine eşlik eden ATAK helikopterini izlediği anlarda çekilen fotoğrafı paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi Twitter hesabından, Muş Havalimanı'ndan Bitlis'e uçuşu sırasında çekilen fotoğrafını paylaştı. Erdoğan, "Muş Havalimanı'ndan Bitlis'e uçuşumuzda bize eşlik eden ATAK helikopteri" mesajına yer verdi.

Haber Tarihi: 03 Şubat 2018 Cumartesi 20:10
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. Muş
  3. Bitlis
  4. Twitter
  5. ATAK helikopteri

YORUM YAZ

  • nn1 sa önce
    MAŞALLAHALLAH KAZADAN BELADAN NAZARDANŞEYTAN AMARİKALİSİNDA ŞEYTAN AVRUPALİSİNDA ŞEYTAN ISRALLİ SİNDENHIFZI EMANET KORUSUN
  • muhjaiddinmuhjaiddin2 sa önce
    o atak orada duracağına gitseydi 5 askerimizi şehit eden itleri vursaydı..İşiniz gücünüz boş propaganda....Askerlerimiz birer birer de değil artık beşer beşer şehit oluyor
  • Süleyman ÇapoğluSüleyman Çapoğlu2 sa önce
    Allahin Resullullahinmüminlerin Bizlerin deKalpleri. Allahin güzel cesur kulu Recep Tayyip ErdoğanlaBeraberdir İnşAllah
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Ampute Milli Takımı İtalya'da şampiyon oldu
  1. Ampute Milli Takımı İtalya'da şampiyon..
  2. İşgalci İsrail’den yeni zulüm!..
  3. Karabükspor-Alanyaspor'u 1-0 yendi
  4. Feci kaza… Çok sayıda ölü var!
  5. Ümraniyespor: 1 - Adanaspor: 0
  6. Antalyaspor-Yeni Malatyaspor'u 3-1 yendi
  7. Kadıköy’de şok! Fenerbahçe ağır yaralı
  8. Sözcü Gazetesinden Hz. Peygamber'e..
  9. Gazişehir Gaziantep- Boluspor'u 2-0..
  10. Türkiye’ye gelerek… AVM’de böyle..
  11. Bakanlığın onay verdiği siteler
  12. Borsa liginde ocak ayının şampiyonu..
  13. Manchester United zorlanmadı
  14. Avrupa’nın önde gelen haber ajansından..
  15. Kadıköy'de kazanan yok
  16. İran'dan Türkiye açıklaması! Yanlış..
  17. Resmi Gazete'de yayımlandı! Kredi..
  18. Rusya'dan hava saldırısı: En az 30 ölü
  19. Fatih Terim: 'Bu çocuğu zehirlemişler'
  20. Alman ordusu perişan halde
Uğur Dündar'dan Kılıçdaroğlu'na son çağrı
Uğur Dündar'dan Kılıçdaroğlu'na son çağrı
Uçamayan uçaklar, çalışmayan tanklar... Alman ordusu perişan!
Uçamayan uçaklar, çalışmayan tanklar... Alman ordusu perişan!
Yakalanan terörist itiraf etti: Her evde var
Yakalanan terörist itiraf etti: Her evde var
Türkiye’den ABD’ye sert tepki: Artık ortaklığımız...
Türkiye’den ABD’ye sert tepki: Artık ortaklığımız...
Gülen'den AK Parti talimatı: Gürül gürül geliyorlar! Çabuk koşun...
Gülen'den AK Parti talimatı: Gürül gürül geliyorlar! Çabuk koşun...

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 03.02.2018
Yeni Torba Yasa TBMM'de! İşte maddeler
Yeni Torba Yasa TBMM'de! İşte maddeler
CHP'li Tekin öyle bir saçmaladı ki, sunucu...
CHP'li Tekin öyle bir saçmaladı ki, sunucu...