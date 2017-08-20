Erdoğan'dan anlamlı görüşme
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'da şehit olan Binbaşı Ümit Çelik'in babası aile görüştü. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehidin babası ile kucaklaştı.20 Ağustos 2017 Pazar 18:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün partisinin Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'ndan sonra Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yürütülen operasyonda şehit olan Jandarma Binbaşı Ümit Çelik'in babası Sadettin Çelik ile görüştü.
Karşısında Çelik'i görünce boynuna sarılan Erdoğan, Çelik'in acısını paylaştı.
HAİN TUZAKLA ŞEHİT OLDU
Jandarma Binbaşı Ümit Çelik Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında ağustos ayı başında operasyona giderken PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit oldu. 39 yaşındaki Çelik İstanbul'da 2 Ağustos'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.