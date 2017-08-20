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Erdoğan'dan anlamlı görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'da şehit olan Binbaşı Ümit Çelik'in babası aile görüştü. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehidin babası ile kucaklaştı.

20 Ağustos 2017 Pazar 18:31
Erdoğan'dan anlamlı görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün partisinin Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'ndan sonra Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yürütülen operasyonda şehit olan Jandarma Binbaşı Ümit Çelik'in babası Sadettin Çelik ile görüştü.

Karşısında Çelik'i görünce boynuna sarılan Erdoğan, Çelik'in acısını paylaştı.

HAİN TUZAKLA ŞEHİT OLDU

Jandarma Binbaşı Ümit Çelik Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında ağustos ayı başında operasyona giderken PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit oldu. 39 yaşındaki Çelik İstanbul'da 2 Ağustos'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Haber Tarihi: 20 Ağustos 2017 Pazar 18:31
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