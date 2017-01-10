Erdoğan’dan Amerika’ya sert mesaj: Dost demeye dilim varmıyor

YENİ AKİT / ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9. Büyükelçiler Konferansı’nda yaptığı konuşmada, FETÖ ve PKK terör örgütlerine destek veren Amerika’ya çok sert mesajlar verdi. “Dost demeye dilim varmıyor ama en azından müttefik bildiğimiz ülkelere yakıştıramadığımız bu tablo karşısında elbette üzülüyoruz” ifadesini kullanan Erdoğan, “Ülkemizde kara listede olup kaçan FETÖ terör örgütü mensubu, ABD’de bir üniversitede rektör olarak atanabiliyor. Bu nasıl bir şey? Batı’da canını kurtarmak için bir tas çorba için kapısına gelenleri kovanlar darbecilere kapılarını açıyor” şeklinde konuştu.

EN TEHLİKELİ TERÖR ÖRGÜTÜ FETÖ

Türkiye aleyhine çalışan odaklar arasında FETÖ’ye ayrı bir yer verdiğini hatırlatan Erdoğan, şöyle konuştu: “Bu şer şebekesinin ihanet çizgisine sahip olduğunu ifade etmiştim. 15 Temmuz’da yaşananlar dile getirdiğim endişeleri teyit etmiş, bizi haklı çıkarmıştır. Bu çete tarihinin en alçak eylemini gerçekleştirmiştir. Her şey zıddıyla kaimdir. 15 Temmuz gecesi kadın erkek, genç yaşlı her hayat tarzından insan, tüm Türkiye adeta şaha kalktı. O gece milletimiz devletine sahip çıktı ve bu alçak darbe girişimini boşa çıkardı. 29’u bu külliyenin etrafında olmak üzere 248 vatan evladı darbeciler tarafından şehit edildi. İddianameler tamamlandıkça hem ihanetin büyüklüğünü hem de milletin ortaya koyduğu mücadeleyi çok daha iyi anlıyorum. Dünyaya örnek olacak bir demokrasi destanı yazdığı için milletimizle ne kadar iftihar etsek azdır. Ben şahsen böyle bir milletin Cumhurbaşkanı olduğum için şeref duyuyorum, Allah’ıma hamdediyorum.”

TERÖRİSTİ REKTÖR YAPTILAR

Darbenin başarılı olmasını isteyenleri de şahsen iyi bildiğini vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti: “Terör örgütleri ve onların mensupları için gösterilen hassasiyet darbenin en büyük mağduru olan milletimizden, şehit ve gazilerimizden esirgeniyor. Gözü yaşlı çocuklar, yüreği dağlanmış analar, bir ömür gönlü buruk kalacak eşler hiçbir şekilde dile getirilmiyor. Hayata geçirdiğimiz OHAL ve tedbirler ilk günden itibaren bu çevreler tarafından insafsızca eleştiriliyor. Darbeciler, FETÖ, eli kanlı katiller kimi Avrupa ülkelerinde mağdur gibi karşılanıyor, kol kanat geriliyor. Dost demeye dilim varmıyor ama en azından müttefik bildiğimiz ülkelere yakıştıramadığımız bu tablo karşısında elbette üzülüyoruz. Ülkemizde kara listede olup kaçan FETÖ terör örgütünün mensubu, ABD’de bir üniversitede rektör olarak atanabiliyor. Bu nasıl bir şey? Batı’da canını kurtarmak için bir tas çorba için kapısına gelenleri kovanlar darbecilere kapılarını açıyor.”

40 YILDIR SİNSİ BİR KANSER HÜCRESİ GİBİ…

FETÖ ile mücadelede gelinen noktayı da değerlendiren Erdoğan şunları söyledi: “FETÖ mücadelesinde belli mesafe kaydetmiştik. 15 Temmuz’dan bu yana daha da yoğunlaştırdık. Kamuda olanları büyük bir şekilde temizledik. FETÖ’nün 115 ülkede örgüte militan devşirme merkezi olarak kullandığı okulları bulunmaktaydı. Halihazırda 6 ülkede bu okullar kapatıldı, 2 ülkede el konuldu, 7 ülkede Türkiye Maarif Vakfı’na devredildi. Ayrıca Malezya’daki FETÖ okulları terör örgütü unsurlarından arındırıldı. 40 yıldır sinsi bir kanser hücresi gibi içimizde büyüyen, son 25 yıldır dünyayı ahtapot gibi saran böyle bir örgütle mücadele muhakkak kolay değildir. Ama biz asla pes etmeyeceğiz.”

ASALA YANDAŞLARI İLE FETÖCÜ’LER ELELE

FETÖ’nün her fırsat bulduğu ülkede Türkiye aleyhine algı operasyonu yaptığını söyleyen Erdoğan, “Ülkemize düşman kim varsa, bu milletin hasmı hangi yapı varsa onun eteğine yapışmaktan çekinmiyor. Geçen yaptığımız ABD ziyaretimizde bunu çok açık bir şekilde gördük. PKK sempatizanları, ASALA yandaşları ve FETÖ’cüler elele, kolkola eylem yapıyor. Terör yandaşlığı 15 Temmuz sonrasında ivme kazanmıştır” şeklinde devam etti.

SAYIN TRUMP’LA MESAFE…

AB’nin zirve önerisini olumlu bulduklarını, ABD ile ilişkilerin ise ziyadesiyle hassas bir dönemden geçtiğini vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı: “Obama yönetiminin son yıllardaki tutumu bazı tercihlerde hem kamuoyumuzda hem siyasette tartışma konusu haline gelmiştir. Sayın Trump ile anlayış birliğine vararak kısa zamanda mesafe kaydedeceğimize inanıyorum. Allah’ın izni ve hepimizin ortak gayretleriyle ikinci İstiklal zaferimizi taçlandıracağız. Sizlerden 15 Temmuz ruhuyla hareket ederek ülkemize karşı sergilenen küstah oyunları bozmanızı istiyorum. Siz kıymetli büyükelçilerimize güveniyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum.”