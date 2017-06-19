Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya'ya gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 7-8 Temmuz'da Almanya'da ziyaretlerde bulunacak.

Türkiye ve Almanya arasındaki ilişkiler son dönemde, Almanya'nın FETÖ'cülere yönelik sığınma taleplerine olumlu yanıt vermesi, İncirlik Üssü, Almanya'da yapılması planlanan referandum mitinglerine getirilen yasaklar gibi konularla karşılıklı olarak gerilmişti. İncirlik krizi Almanya'nın üsteki askeri varlığını çekme kararı ile sonuçlanmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temmuz ayında gerçekleştireceği ziyaret bu başlıklar açısından oldukça önem kazanıyor.