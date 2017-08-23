Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Almanya'ya ince gönderme

Almanya krizi hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan"Bu kadar saldırıyorlarsa, demek ki iyi şeyler yapıyoruz. Bizler iyi şeyler yaparak inşallah iyi neticeler alacağız. Almanya'da seçime kadar bu şekilde giderler. Seçimden sonra ya Türkiye ile yine güzel işler yapmanın yolunu ararlar ya da 2019'u beklemeye koyulurlar." dedi.