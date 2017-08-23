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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Almanya'ya ince gönderme

Ürdün dönüşü gazetecilerin sorularını cevaplayan Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, Almanya'nın Tükriye'ye yönelik saldırılarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

23 Ağustos 2017 Çarşamba 11:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Almanya'ya ince gönderme

Almanya krizi hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan"Bu kadar saldırıyorlarsa, demek ki iyi şeyler yapıyoruz. Bizler iyi şeyler yaparak inşallah iyi neticeler alacağız. Almanya'da seçime kadar bu şekilde giderler. Seçimden sonra ya Türkiye ile yine güzel işler yapmanın yolunu ararlar ya da 2019'u beklemeye koyulurlar." dedi.

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2017 Çarşamba 11:19
  1. almanya
  2. Recep Tayyip Erdoğan
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