Erdoğan'dan Almanya'ya çok sert tepki: Sen kimsin ki...

Erdoğan'ın açıklamalarından önemli başlıklar;

'BİLSELER OYLAR DAHA ÇOK OLURDU'

AK Parti teşkilatlarının yapılan hizmletleri anlatması gerekir. Zannetmeyin ki, herkes bunları biliyor. Bilseler aldığımız oylar daha çok olurdu.

Türkiye yol ayrımındadır. Birileri israrla eski Türkiye'ye yöneltmek istiyor. Biz ise milletimizle birlikte tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet diyoruz.

ALMANYA'YA TEPKİ

Son zamanlarda Almanya rahat durdu mu? Hollanda durdu mu? Hepsi Türkiye ve AK Parti aleyhinde propahanda yaptılar. Ve hayır kampanyasına destek verdiler. Benim Almanya'ya girmemi kabullenemdiler. Bakanlarımızın Almanya'ya girmesi hazmedemediler.

'SEN KİMSİN Kİ...'

Almanya'da vatandaşlarımıza hatırlatma yapıyorum. Almanya'daki seçimlerde birilerine ders vereceksiniz. Bunlar Türkiye aleyhine kampanya yürüttüler. Bunlara orada en güzel dersi vermelisiniz. Sen oyunu Türkiye'ye düşmanlık yapmayanlara ver.

Bir de Dışişleri Bakanları var. Evlere şenlik. Sen kimsin ki, Türkiye Cumhurbaşkanı ile konuşuyorsun. Kalkmış bize siyasi ders vermeye çalışıyor.

'KİMSE RAHATSIZ OLMASIN'

Reforma önce kendimizden başlayacağız. Tüm şartlar aynı kalırsa yeni sonuçlar doğmaz. Buna ihtiyacımız var. Kimse bundan rahatsız olmasın.