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Erdoğan'dan Almanya'ya çok sert tepki: Sen kimsin ki...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Denizli'de İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşuyor.

19 Ağustos 2017 Cumartesi 19:00
Erdoğan'dan Almanya'ya çok sert tepki: Sen kimsin ki...

Erdoğan'ın açıklamalarından önemli başlıklar;

'BİLSELER OYLAR DAHA ÇOK OLURDU'

AK Parti teşkilatlarının yapılan hizmletleri anlatması gerekir. Zannetmeyin ki, herkes bunları biliyor. Bilseler aldığımız oylar daha çok olurdu.

Türkiye yol ayrımındadır. Birileri israrla eski Türkiye'ye yöneltmek istiyor. Biz ise milletimizle birlikte tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet diyoruz.

ALMANYA'YA TEPKİ

Son zamanlarda Almanya rahat durdu mu? Hollanda durdu mu? Hepsi Türkiye ve AK Parti aleyhinde propahanda yaptılar. Ve hayır kampanyasına destek verdiler. Benim Almanya'ya girmemi kabullenemdiler. Bakanlarımızın Almanya'ya girmesi hazmedemediler.

'SEN KİMSİN Kİ...'

Almanya'da vatandaşlarımıza hatırlatma yapıyorum. Almanya'daki seçimlerde birilerine ders vereceksiniz. Bunlar Türkiye aleyhine kampanya yürüttüler. Bunlara orada en güzel dersi vermelisiniz. Sen oyunu Türkiye'ye düşmanlık yapmayanlara ver.

Bir de Dışişleri Bakanları var. Evlere şenlik. Sen kimsin ki, Türkiye Cumhurbaşkanı ile konuşuyorsun. Kalkmış bize siyasi ders vermeye çalışıyor.

'KİMSE RAHATSIZ OLMASIN'

Reforma önce kendimizden başlayacağız. Tüm şartlar aynı kalırsa yeni sonuçlar doğmaz. Buna ihtiyacımız var. Kimse bundan rahatsız olmasın.

Haber Tarihi: 19 Ağustos 2017 Cumartesi 19:00
  1. Erdoğan
  2. Denizli
  3. SİYASET Haberleri
  • ismail hakki efendiismail hakki efendi27 dk önce
    Reis biz almancilar merkel ve cabulcularina derslerini vercezbunlarin arkasinda amerika ve pkk fetö köpekleri var turkiyedede chp hdp hainleri var bunlarla aralari cok iyiama nafile rreis allah sana uzun ömur verdikce turkiyenin baskanisin
  • babobabo27 dk önce
    ErdoğanBabo aller babosAllah yar ve yardımcın olsun
  • ObjektifObjektif39 dk önce
    Geri kabul duruyor daha, danışıklımı kavga ediyorsunuz?? Güney sınırımızın öbür tarafında pkk devleti kuruyorlar onumu örtmeye  mi calışıyorsunuz??
  • Hüseyin AtacanHüseyin Atacan56 dk önce
    Bu ısrar ve inatlaşmayla bir yere varılmaz. Artık bir yerde durmalı ve makul davranmanın yolarını denemeli.
  • "biz" bir milletiz "bir kavim" değil !"biz" bir milletiz "bir kavim" değil !1 sa önce
    türkiye cumhurbaşkanı....ben de türkiye vatandaşı....işte bu....mutlak efendim olan allaha ve dünyevi bazı işlerde efendim olan milletime gizli ve aşikar hiçbir surette ihanet etmeyeceğime allah adına yemin ediyorum..vallahi..
  • alaettin kılıç gurun alaettin kılıç gurun 1 sa önce
    Almanya bundan böyle her istediğini istediği zaman yaptırmaya çak ancak boş da durmayacak batı egemenliği orta doğuda bitirilecek şimdiye kadar somurdugjnuz yeter YETERYETER YYETER
  • TuranTuran1 sa önce
    Bende Almanyada yaşıyorum Cumhurbaşkanımız doğrusöylüyor bunlar ortadoğuyumikser gibi karıştırıyor müslüman kanı dökmeye çocuk katletmeye alışmış kandan beslenen zalimler Türkiyeyi karıştırmak için elinden geleni yapıyor sen kimsinki Türkiyenin iç işlerine karisiyon vatan haini besleme kampı almanyada bunlara oy yok Türkiye düşmanı siyasiler avucunu yalar chp li hdp li ve fetoş lar verir Akp ve Mhp li Türkler vermez yapılanlarıunutmadık unutmayacağız
  • asaasa1 sa önce
    almanyadaki seçimlerin son gününe kadar erdoğan almanyaya sert çıkışlar yapacak, onlarda karşılık verecek ve seçimde iktidarı istenilen parti kazanacak... seçimden sonra herşey unutulacak al gülüm ver gülüme devam edilecek... hala dünya siyonizminin tiyatrosuunu anlayamadınız mı?... hepsi birbirinin koltuk değneği...
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