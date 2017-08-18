Erdoğan'dan Almanya'daki Türk vatandaşlarına çağrı! 'Sakın oy vermeyin'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'da yaşayan Türk vatandaşlarına "Almanya'daki seçimlerde bu davranışları gösteren kişi ve partilere umarım gerekli dersi verirler" dedi. Cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başbakan Binali Yıldırım da Adil Öksüz ve Gümrük Birliği çıkışı nedeniyle ilişkilerin gerildiği Almanya'ya tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazı çıkışında gündeme ilişkin açıklama yaptı.

İşte Erdoğan'ın açıklamasının satır başları:

- Türkiye'nin tansiyon düşürme noktasında herhangi bir sorumluluğu yoktur. Eğer bu konuda sorumluluk aranıyorsa bunun baş sorumlusu Almanya'nın ta kendisidir. Almanya şu ana kadar kendi iç siyasi çekişmelerini sürekli olarak Türkiye ile ve diğer bazı AB ülkelerini de yanına almak suretiyle bu sürece taşımıştır. Almanya, AB müktesebatına uymayan bir ülke konumuna düşmüştür.

SAKIN OY VERMEYİN

- Ben de Almanya'daki vatandaşlarıma şunu söylüyorum, sakın bu yanlışa düşüp de bunları desteklemeyin. Bunlar Türkiye düşmanlarıdır. Birinci, ikinci parti önemli değil. Bu şu anda Almanya'da yaşayan tüm vatandaşlarımızın onur mücadelesidir.

- Onların aklına da ihtiyacımız yok. Buradaki siyasi partiler bu mücadeleyi demokratik bir tavır içerisinde yürütmeleri lazım. Bunu Hamburg Zirvesi'nde de gördük. Oradan döndük geldik ama değişen bir şey yok. Orada asıl bu işi değiştirecek olan 1 milyona yakın oy kullanacak olan Türk seçmen var. Türk seçmenlerimize özellikle Türkiye'ye bu denli saygısızlık yapan bu siyasi partilere karşı sandıkta oylarını kullanırken gerekli dersi vermeleri gerekir diye düşünüyorum.

İSPANYA'DAKİ SALDIRI

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İspanya'daki saldırı) Bunu kınıyoruz ve DEAŞ ile ilgili tavrımız bizim biliyorsunuz belli. DEAŞ'ı şiddetle kınamanın ötesinde lanetliyoruz ve onlara karşı çok ciddi bir mücadele veriyoruz içeride ve dışarıda. Bildiğiniz gibi biz sadece Fırat Kalkanı Harekatı'nda 3 bini aşkın DEAŞ'lıyı o bölgede etkisiz hale getirdik, ülkemizde aynı şekilde. Fakat tabii Batı maalesef DEAŞ'a karşı Türkiye'nin attığı adımları aynı kararlılıkla atmıyor. Temenni ederim ki bundan sonraki süreçte onlar da daha kararlı adımlar atar ve dayanışma içerisinde bu mücadeleyi birlikte sürdürürüz."