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Erdoğan'dan AK Parti teşkilatlarına 11 mesaj

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, il, ilçe ve belde kongreleri öncesinde teşkilatlara önemli mesajlar gönderdi.

05 Ağustos 2017 Cumartesi 09:18
Erdoğan'dan AK Parti teşkilatlarına 11 mesaj

AK Parti’nin hazırladığı kongre kılavuzunda da teşkilata, “Takım ruhuyla hareket edin, sosyal medyada polemiğe girmeyin, eski ve yeni başkanlar olarak sahnede samimi görüntü verin” uyarıları yapıldı. Teşkilata mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

EL ELE OMUZ OMUZA ÇALIŞMALIYIZ

“2001 yılında başladığımız kutlu yürüyüşümüz boyunca daima milletimizin gösterdiği istikamete ilerledik. Siyasetimizin merkezine insanımızı yerleştirdik. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet anlayışından asla vazgeçmedik. Şimdi yeni bir atılım dönemine başlıyoruz. 2023 hedeflerine daha sağlam adımlarla ulaşmak için yenilenmeli ve tazelenmeliyiz. Dün olduğu gibi yarın da el ele omuz omuza çalışmaya devam etmeliyiz. Tek vücut halinde hareket ederek birlik ve beraberlik içinde büyük Türkiye hedefine ulaşacağımıza inancımız sonsuzdur. 2019 seçimleri öncesi tüm Türkiye’de gerçekleştireceğimiz il, ilçe, belde kongreleri ile Kadın ve Gençlik Kolları’nın kongreleri milletimizle yeniden kucaklaşmamıza, yaptığımız hizmetleri anlatmamıza vesile olacaktır. Bu vesileyle AK Parti teşkilatları olarak hazırladığımız kurumsal kimliğimize uymanız ve bu kimlikle belirlenmiş ögelerin dışına çıkmamamız gerektiğini hatırlatırım.”

DİNLENİLEN MÜZİK, TANITIM FİLMLERİ UYARISI

Hazırlanan kılavuzda ise teşkilatın kongrelerde uyması gereken kurallar şu şekilde sıralandı:

“İl, ilçe ve belde kongrelerinde AK Parti kadrolarının bir takım ruhu ile hareket ettiği görülecek; yapılan tüm işler ve icraatlarla ilgili olumlu bir algılama sağlanacaktır. Partimizin farklı anlamlara yol açabilecek düşünceleri dile getirmemesi açısından verilecek mesajların tek bir ağızdan çıkmasına ve bu açıklamaları yapacak olanların partide yetkili kişiler olmasına dikkat edilmelidir. Parti adına medyaya yapılan açıklamaları önceden belirlenen bir yetkilinin yapması büyük önem taşımaktadır. Herhangi bir sanatçının parçası, AK Parti ile doğrudan ilişkili olmayan müziklerin dinlenmesi, reklam ve tanıtım filmlerinin gösterilmesi AK Parti’nin kurumsal kimliğini olumsuz yönde etkileyecektir.

PROMOSYONLARDA CİNSİYET VE YAŞ UYARISI

İl, ilçe, belde kongreleri sırasında AK Parti teşkilatı kanaat önderleriyle sürekli iletişim halinde olmalıdır. Kanaat önderleriyle iletişim halinde olmak, hem o bölgedeki insanların beklentilerini daha iyi anlamaya yardımcı olacak hem de kanaat önderlerinin insanlardaki olumlu algısı AK Parti’nin icraatlarına olumlu geri dönüşler sağlayacaktır. Sosyal medya manipülasyona açık olduğundan teşkilatlar sosyal ve dijital medya mecralarını kullanırken polemiğe girmemeli, sorulan soruları cevapsız bırakmamalıdır. Kadınların kullandığı promosyonlar erkeklere, erkeklerin kullandıkları kadınlara, çocukların kullanacağı promosyonlar gençlere dağıtılmamalıdır.

SAHNEDE SAMİMİ GÖRÜNTÜ VERİN

Kongre esnasında tüm teşkilatın birlik ve beraberlik mesajı vermesi toplumun algısı için çok önemlidir. Bu yüzden yeni başkan ve eski başkanlar birlikte sahneye çıkmalı, tüm teşkilat samimi görüntü vermelidir.”

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2017 Cumartesi 09:18
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