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Erdoğan'dan AK Partti'yi 1 Temmuz'da kampa alıyor

AK Parti için artık çıtanın daha da yukarı çıktığını vurgulayarak teşkilatlarda yenilenme sinyali veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisini 1 Temmuz’da kampa alıyor

19 Haziran 2017 Pazartesi 08:33
Erdoğan'dan AK Partti'yi 1 Temmuz'da kampa alıyor

Yeniden genel başkan olduktan sonra partisiyle ilgili olarak “Metal yorgunluğu var” tespitinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Temmuz’da teşkilatını kampa alacak. Afyonkarahisar ya da Kızılcahamam’da gerçekleştirilecek kampa, 81 ilin ana kademe, kadın ve gençlik kollarının il başkanları katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, en son 2014 yılında AK Parti Kampı’na başkanlık etmişti. Erdoğan’dan sonra Ahmet Davutoğlu ile Binali Yıldırım, Afyonkarahisar’da parti teşkilatları ile bir araya gelmişti.

TEŞKİLATLARIN DURUMU

Gazete Habertürk'ten Volkan Yanardağ'ın haberine göre 1 Temmuz’daki kampta, 6. olağan büyük kongre öncesinde gerçekleştirilecek teşkilat revizyonu ele alınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019’da yapılması planlanan seçimlerin daha öncekilerden zor olduğunu ifade ederek, “Yüzde 50 artı 1 oy alamayan iktidar olamayacak” diyecek. Bu nedenle toplumun tümüne hitap eden bir söyleme, halkla bire bir temasa, sahada olmaya ihtiyaç olacağını kaydedecek olan Erdoğan, teşkilatlardan daha çok çalışmalarını isteyecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 16 Nisan’da yapılan Anayasa değişikliği ile seçilme yaşının 18’e indirildiğini belirterek, ana kademede daha fazla gence sorumluluk vereceğini de vurgulayacak. Kampta, Erdoğan’a tüm teşkilatların güncel durumları hakkında bilgi verilecek.

3 KADEMEDE SEÇİM

AK Parti’de yapılan planlamaya göre, ana kademe, kadın ve gençlik kollarının kongreleri 2017 sonuna kadar tamamlanacak. 2018’de 3 kademede seçim gerçekleştirilecek. Erdoğan, bir kez daha genel başkan seçilecek, kadın ve gençlik kolları genel başkanları da belirlenecek.

METAL YORGUNLUĞU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeniden AK Parti’nin genel başkanı seçilmesinin ardından ilk TBMM grup toplantısında yaptığı konuşmada, Anayasa değişikliğiyle başarı çıtasının artık yüzde 50 artı 1’e çıktığını dile getirerek şu ifadeleri kullanmıştı: “Bir başka ifade ile 2011’de ve 1 Kasım’da aldığımız tarihimizdeki en yüksek oy oranları dahi artık yeterli değil. Her ne kadar Cumhurbaşkanlığı ile milletvekilliği sandıkları ayrı olsa da her ikisinde de yüzde 50’nin üzerine çıkmadan millete arzu ettiğimiz hizmeti veremeyiz. Bugüne kadar yaptıklarımızdan çok daha fazlasını yapmak, çok daha fazla çalışmak mecburiyetindeyiz. Kolları sıvamalı, milletimizle olan rabıtamızı güçlendirmenin yollarını aramalıyız. Sandıkta yüzde 50’nin üzerine çıkmak için milletin tamamını kucaklamayı hedeflemek durumundayız. Bu yıl sonuna kadar teşkilatlarımızı güncelleyeceğiz. Çünkü ortada bir metal yorgunluğu var. Onu aşmamız lazım.”

Haber Tarihi: 19 Haziran 2017 Pazartesi 08:33
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. AK Parti
  • ErsanErsan5 sa önce
    Belki o firma n
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