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Erdoğan'dan 'Ahmet Türk' sorusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan İstanbul'a düzenlediği 'adalet' yürüyüşüne katılan Ahmet Türk için imalı bir soru yöneltti.

12 Temmuz 2017 Çarşamba 17:03
Erdoğan'dan 'Ahmet Türk' sorusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz anma etkinliklerinde önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan İstanbul'a gerçekleştirdiği 'adalet' yürüyüşüne işaret etti. Erdoğan, yürüyüşe Ahmet Türk'ün katılmasını eleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması şöyle:
"Cezaevinden çıkmasını istedikleri Mardin Belediye Başkanı'nın. Hasta olduğu için. Baktık yürüyüşte yürüyor. Bunlar nasıl hasta?"

  • Tutukluluğu döneminde Mardin Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Ahmet Türk için kalp pili taşıdığı ve aylık rutin kontrolleri için serbestlik başvurusu yapılmıştı.
Haber Tarihi: 12 Temmuz 2017 Çarşamba 17:03
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