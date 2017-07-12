Erdoğan'dan 'Ahmet Türk' sorusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz anma etkinliklerinde önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan İstanbul'a gerçekleştirdiği 'adalet' yürüyüşüne işaret etti. Erdoğan, yürüyüşe Ahmet Türk'ün katılmasını eleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması şöyle:

"Cezaevinden çıkmasını istedikleri Mardin Belediye Başkanı'nın. Hasta olduğu için. Baktık yürüyüşte yürüyor. Bunlar nasıl hasta?"