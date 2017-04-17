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Erdoğan'dan AB'ye: Sözünüzü derhal tutun yoksa...

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki dev buluşmada konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği'ne en sert mesajı verdi: "Sözünüzü derhal tutun, yoksa sonuçlarına katlanacaksınız."

Erdoğan'dan AB'ye: Sözünüzü derhal tutun yoksa...
Eklenme: 17 Nisan 2017, 19:57

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinin önünde toplanan vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği'nden verdiği sözü derhal tutmasını istedi.

Erdoğan, aksi halde AB'nin bunun sonuçlarına katlanacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu:

Ya Türkiye'ye verdikleri sözleri derhal tutacaklar, ya da sonuçlarına katlanacaklar. Gerekirse bir referandum da AB için yaparız. Bakın İngiltere çıktı.

Bölgede paralı asker gibi kullandıkları teröristlerle Türkiye'yi dize getireceklerini sananlar, yanıldıklarını çok yakında görecekler. Fırat Kalkanı bizim son değil, ilk operasyonumuzdur.

Terör örgütlerinin kökünü kurutmak için nereye ne kadar operasyon yapmak gerekiyorsa, hepsini yapmakta kararlıyız.

Önümüzdeki dönem, somut icraatlara gireceğimiz bir dönem olacaktır.

 

 
Etiketlererdoğan avrupaerdoğan külliyeerdoğan
HABER YORUMLARI
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İsmail

ALLAH seni korusun REİS.

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ssseee

BEYLER YETKI HENÜZ VERILMEDI YETKI SECIMDEN SONRA YANI KASIM 19 DAN SONRA YAPILANLARI DA GÖRÜN LÜTFEN

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kor

Canlar baba gurledikce yureyigi agizina geliyor.. Resmen kabuslu rüyaları oldu ciğeri leri beş para etmez pislikler..

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15 senelik film

Çıkmaz ayın 15 ine yapacak

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metin

henüz yetki verilmedi, 2019 'da gecilecek yeni sisteme.

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CİHANGİRSELÇUKOSMANLI

EVET !.. REİSPARALIASKERLERİOLAN BUSEFİL FETÖ-PKK-HDO-DHKO C-DAIS'E HADDİNİ BILDIRDIGIMİZ GÎBİ BU KÜSTAH SEFİLAVRUPALI LARADA HADLERINİBİLDİRELİM

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Bekir

Dikkat edin....... Hilalin dogusu osmanlinin yukselisi basliyor.Dileyen biryerler not etsin.Rabbimin Izniyle

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Fatih

15 yıldır aynı adamlar belediyede teşkilatlarda hepsi merdedes sahibi oldu onu gören işsiz askeri ücretli ne yapsın reis sadece seni seviyoruz

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Fatih

Reis ak parti içindeki mütehait tüccar belediyedeki ve teskilatlardaki kendi ceblerine calisanlari temizle ölumune arkandayız inş

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OSMANLI

Helal olsun Cumhurbaşkanımıza. ..işte bu. !!!..AB ye anladığı dilden konuşacağız. .yeter artık bize yaptıkları kalleşlikler. ..inşaAllah zafer inananlarındır. .!!!

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15 temmuz....

ALLAHINA KURBANREIS TÜRKİYE SEN GİBİ LIDER GÖRMEDI OSMANLİDAN SONRA.DUACIYIZDAIMA

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veysel

O kadar işte

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1958 Batman

İşte başkan , Allah esirgesin seni.

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ayhan ayhan

Hadi bakalım devamını bekliyoruz!!!

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Deniz

Artik gurleme lutfen sana yetki verildi gereken ne ise yap

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Yeni Akit
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