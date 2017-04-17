Erdoğan'dan AB'ye: Sözünüzü derhal tutun yoksa...

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinin önünde toplanan vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği'nden verdiği sözü derhal tutmasını istedi.

Erdoğan, aksi halde AB'nin bunun sonuçlarına katlanacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu:

Ya Türkiye'ye verdikleri sözleri derhal tutacaklar, ya da sonuçlarına katlanacaklar. Gerekirse bir referandum da AB için yaparız. Bakın İngiltere çıktı.

Bölgede paralı asker gibi kullandıkları teröristlerle Türkiye'yi dize getireceklerini sananlar, yanıldıklarını çok yakında görecekler. Fırat Kalkanı bizim son değil, ilk operasyonumuzdur.

Terör örgütlerinin kökünü kurutmak için nereye ne kadar operasyon yapmak gerekiyorsa, hepsini yapmakta kararlıyız.

Önümüzdeki dönem, somut icraatlara gireceğimiz bir dönem olacaktır.