Erdoğan'dan AB'ye net mesaj: Gereğini yaparız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB’nin verdiği sözleri yerine getirmediğini söyledi. Üyelik müzakerelerinde bazı fasıların açılıp kapatılmadığını bazılarının açılmadığını hatırlatan Erdoğan “Diyoruz ki, açın fasılları, çalışalım, nerede eksiğimiz varsa söyleyin süratle yerine getirelim” çağrısı yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brüksel ziyaretinde ilişkilerin tekrar rayına girme sinyali verdiği AB’ye ‘fasılları açın’ çağrısı yaptı. Erdoğan, AB yolunda Türkiye’nin üzerine düşen görevleri yerine getireceğini söyledi.

FASILLARI AÇIN EKSİĞİMİZİ SÖYLEYİN

AB kapısında 54 yıldır bekliyoruz. Başka bir ülke yoktur bu kadar uzun süre bekletilen. Ve bu sürede sadece 14 faslın içerisinde bir faslın aç-kapası yapılmıştır, diğer fasıllarda açma var, kapama yoktur, ki bu uygulamalarda da aslında olmayan bir şeydi, bunu sadece Türkiye’ye karşı uyguladılar. Diyoruz ki, açın fasılları, çalışalım, nerede eksiğimiz varsa söyleyin, biz bunları süratle yerine getirelim.”

LATİN AMERİKA’YA VİZE YOK AMA

“Avrupa Birliği Türkiye’ye verdiği sözleri tutmamıştır. Bunlardan mesela bir tanesi, geri kabul anlaşmasıyla ilgili vize meselesidir, bir diğeri mülteciler meselesidir. Yani Latin Amerika ülkelerine, Schengen noktasında imkân veren Avrupa, Türkiye gibi müzakere sürecinin içinde olan ülkeye vermiyor, anlamakta zorlanıyoruz.”

NAZİ BENZETMESİ DAVRANIŞLA ALAKALI

(Nazi benzetmeleri üzerine) “Geçmişteki Naz uygulamalarının bugün halen sürdüğün anlattım. Benim Bakanımı arabanın içerisine mahkûm eden ve kendi Başkonsolosluğuna sokmayan bir anlayış bir Nazi dayatması değil de nedir? Nazi ifadesi davranış biçimleriyle alakalıydı ve bu davranış biçimleri devam ettiği sürece bunun tanımının başka izahı olmaz.”

PERS YAYILMACILIĞINI DOĞRU BULMUYORUM

“Pers yayılmacılığını doğru bulmadığımı özellikle ifade etmem gerekir. Şu anda biz Suriye’de Rusya-İran-Türkiye olarak Astana’da beraber çalıştık. Türkiye’nin bölgede İran’la ayrı düştüğü konuların yanı sıra ortaklık yaptığı konular da var. Bütün mesele, bunları masada oturarak, görüşerek süratle en ideal biçimde çözülmesidir. Çünkü bölgede şimdi siz İran’sız bir Irak veya Suriye meselesini çözemezsiniz. İran’ı bu işin dışında tutmak bu işin çözümüne fayda getirmez. Nitekim rejim İran’la çalışıyor mu? Çalışıyor. İran’ın mezhebi noktadaki yayılmacılığında Suriye bir alan mıdır? Bir alandır. Irak bir alan mıdır? Alandır. Ama ben bu yayılmacılığı mezhebi yayılmacılıktan öte bir Pers yayılmacılığı olarak görüyorum. Ve bu Pers yayılmacılığını da tabii doğru bulmadığımı özellikle ifade etmem gerekir.”