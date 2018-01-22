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Erdoğan'dan ABD'ye sert tepki: İcazet alacak değiliz!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medyadan açıklamalardan bulundu ve

22 Ocak 2018 Pazartesi 22:37
Erdoğan'dan ABD'ye sert tepki: İcazet alacak değiliz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye’nin kuzeyinden Türkiye’ye yönelik birkaç yıldır devam eden tacizler karşılıksız kalmıyor, kalmayacak. Bu konudaki kararlılığımız ortadadır. Geri adım atmak yok. Türkiye’nin hiç kimsenin bir karış toprağında gözü yoktur. Bu operasyonlardaki temel amacımız, millî güvenliğimizin yanında Suriye’nin toprak bütünlüğüyle, Suriye halkının can ve mal emniyetine de katkıda bulunmaktır." ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, "Türkiye millî bekası için yılanın başını ezmek mecburiyetindedir. Hem kendimiz hem de umudunu bize bağlamış kardeşlerimiz için, gerekli gördüğümüz her yerde varlık göstereceğiz. Suriye’nin kuzeyinden Türkiye’ye yönelik birkaç yıldır devam eden tacizler karşılıksız kalmıyor, kalmayacak. Bu konudaki kararlılığımız ortadadır. Geri adım atmak yok." dedi.

"TÜRKİYE BU KONUDA KİMSEDEN İCAZET ALMAK DURUMUNDA DEĞİLDİR"

Twitter'dan açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye’nin hiç kimsenin bir karış toprağında gözü yoktur. Bu operasyonlardaki temel amacımız, millî güvenliğimizin yanında Suriye’nin toprak bütünlüğüyle, Suriye halkının can ve mal emniyetine de katkıda bulunmaktır. İdlib’de ve Afrin’de de huzur ve güven iklimi tesis edildiğinde, yüzbinlerce Suriyeli kardeşimiz kendi yurtlarında, kendi evlerinde hayatlarını sürdürme imkânına kavuşacaklar. Bölge, Türkiye için bir terör tehdidi olmaktan çıkana kadar, insanların huzur içinde yaşayabilecekleri bir yer haline gelene kadar operasyonlarımız sürecektir. Türkiye bu konuda kimseden icazet almak durumunda değildir." ifadelerine yer verdi.

Haber Tarihi: 22 Ocak 2018 Pazartesi 22:37
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • Oguz KaanOguz Kaan29 dk önce
    Sayin Cumhurbaskanim nolur geri dönmeyin. Yeter artik yaptiklari bizler avrupada yasayan Türkler size hep destek olmaya calistik. Bizler Türkiye yi hic birzaman unutmadik gerekirse Vatanimiz icin canimizi veririz ama nolur geri viteze gecmeyin.
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