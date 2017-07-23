Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye YPG tepkisi: Ha Ali ha Veli ne fark eder
Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, terör örgütü YPG’nin ABD’nin isteğiyle isim değiştirmesine sert tepki göstererek, “"Ha Ali, ha Veli. Değişen bir şey yok. Biz kimin kim olduğunu gayet iyi biliyoruz. Her ikisi de aynı.“ dedi.23 Temmuz 2017 Pazar 11:45
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Körfez turu öncesi Atatürk Havalimanı'nda açıklama yaptı, soruları yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütü YPG'nin isim değiştirmesine yönelik soruya, "Ha Ali, ha Veli. Değişen bir şey yok. Biz kimin kim olduğunu gayet iyi biliyoruz. Her ikisi de aynı. Bunların nerede nasıl cirit attığı ortada. Aslolan tabelayı değiştirmek değil, içeride ne var budur. Bunları zaten istihbaratı ile takip eden Türkiye var. Kollarındaki kokartlarla terör örgütünün kokartını taşıyanları da biliyoruz. Dostlar birbirini aldatmamalı." yanıtını verdi.