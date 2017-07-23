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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye YPG tepkisi: Ha Ali ha Veli ne fark eder

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, terör örgütü YPG’nin ABD’nin isteğiyle isim değiştirmesine sert tepki göstererek, “"Ha Ali, ha Veli. Değişen bir şey yok. Biz kimin kim olduğunu gayet iyi biliyoruz. Her ikisi de aynı.“ dedi.

23 Temmuz 2017 Pazar 11:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye YPG tepkisi: Ha Ali ha Veli ne fark eder

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Körfez turu öncesi Atatürk Havalimanı'nda açıklama yaptı, soruları yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütü YPG'nin isim değiştirmesine yönelik soruya, "Ha Ali, ha Veli. Değişen bir şey yok. Biz kimin kim olduğunu gayet iyi biliyoruz. Her ikisi de aynı. Bunların nerede nasıl cirit attığı ortada. Aslolan tabelayı değiştirmek değil, içeride ne var budur. Bunları zaten istihbaratı ile takip eden Türkiye var. Kollarındaki kokartlarla terör örgütünün kokartını taşıyanları da biliyoruz. Dostlar birbirini aldatmamalı." yanıtını verdi. 

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2017 Pazar 11:45
  1. abd
  2. ypg
  3. Recep Tayyip Erdoğan
  • NUR NUR 47 dk önce
    Bizde amerikalıları akıllı birşey sanırdık komidi oynuyorlar bedeni gelişmiş aklı gelişmemiştam beyinsiz bunlar nasıl gelişti büyüdü bunlar balonları inmeye başladı tüm kafirker böyle yalan dolan zapturapkeserek asarak çalarak sızarak büyümüşler fetoyada aynı yaptırmışlar dini kullandırmışlar müslüman yumuşak yerinden yakalamışlar tüm islam dünyasına yalancı din adamlarını sızdırmşlarislamın altını oymak içinkendileri yapmışmüslümamanların üzerine atmışlar ayarlarımızı bozmuşlarsizce sisi kim esed kim arap ülkelerinin korkaklığıvurdum duymazlığı neden batının amerikanın yani kafirlerin tezgahında oturuyor araplar vahabilk olan mezheplerinidedin olarak yaşıyor sunnileri küçümsüyor burnu havadaaraplar Türkiye yeni attağa kalktı Allah razı olsun RTE dan kimse onun yaptıklarını göz ardı edemez Allah kör eder onun sayesinde zincirleri kırdıkkafirler şaşkın hepsi ayaktaTürkiyeye ardı ardınaçelmeler takılıyor içimizdeki hainlerde ayrı bir dert bu arada chplilerin gerçek yüzünü gördük onlara oyveren insanlarında at gözlüğü taktığını bu ülkenin önğne geçmeniz mümkün değilhele bekleyin Allah7nda tuzakları var
  • hasan...hasan...55 dk önce
    Evet, pek doğru...
  • Zehra TezcanZehra Tezcan1 sa önce
    "Dünya'yi" yönetenlerin, milyarlarca insanin hayatini bu gün ve yarin etkileyecek kararlari veren ABD yöneticilerinin zeka seviyesini gösteren aci bir tablodur bu. Sanki karsimdaki "koskoca ABD" degil de 5 yasindaki bir cocuk. Bu kadar akil, izan ve vicdandan yoksunular. Bizim icin degisen hic bir sey yok! Demokrasiyi hem anlam hem de terim olarak yerin dibine batirdilar.
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