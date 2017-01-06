Erdoğan'dan ABD'nin talebine sert cevap: Bedelini ödeyecekler!

Kendisini dinlemeye gelen yüzbinlerce vatandaşın sevgi seli ile karşılaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizler hiçbir beşeri gücün önünde eğilmedik, sadece Rahman'ın önünde eğildik, başkasının asla" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Kardeşlerim bölücü örgütün bıraktığı yerden DEAŞ, oradan FETÖ oradan başka bir örgüt bu ihanet nöbetini devralıyor. Şunu kimse inkar edemez; Birileri bu örgütleri Türkiye'nin üzerine salıyorlar. Yiğitçe karşımıza çıkamıyorlar. Biz tarihimizin önünde kaçmadık, bu millet ölürsem şehit diyenlerdeniz. Biz kadere iman etmiş insanlar olarak bu anlayışla mücadelemizi sürdürüyoruz.

Kendi çıkarları için üzerimize terör örgütlerini salanlar, yaptıkları yanlışı bir gün görecekler ama iş işten geçecek. Emin olun Türkiye bu musıbetin üstesinden gelecek. Dün İzmir'de teröristin üzerine aslanlar gibi atılan ve şehit olan polisimizi gördünüz değil mi? Allah aşkına böyle bir ülkeyi dize getirmeye kimin gücü yeter. Türkiye tarihinin en güçlü bütünleşmesini sağladı.

"2023, 2053, 2071 HEDEFLERİNE ULAŞACAĞIZ"

Bu topraklarda eylem yapan terör örgütleri ve sınırlarımızın yanı başında hain emeller peşinde koşanları tepeleyerek 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşacağız. Bunun için bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Urfa işgale karşı direnerek kendi bağımsızlığını kazanmış bu sebeple Şanlı ünvanını elde etmiş bir şehirdir.

Bu günde Şanlıurfa terörle mücadelede en önde yer alan, dünyanın en büyük ödüllerine ziyadesiyle layık olmuş bir ildir. Teröristlerin inlerine girdik, onları tepeliyoruz ve tepelemeye de devam edeceğiz. El Bab'a girdik, Rai'ye girdik, Cerablus'a girdik. Şanlıurfalıları ve 79 milyon milletimizin tamamını yüreğinden dağlayanlar hak ettikleri cezaları alıyorlar.

Her şehidin onlara bedeli çok ağır oluyor. Artık gelip de Suriye'den bu toprakları kuşatamayacaksın. Kandil'de, aynı şekilde Güneydoğu'da nerede PKK varmış, PYD varmış kim olursa olsun, bu ülkede terör estirenler bunun bedelini ödeyecekler. Benim vatandaşımın huzurunu kaçıranlar bunun bedelini ödeyecekler.

Sizin her biriniz Suriyeli kardeşlerimize kucak açarak Batı'ya meydan okudunuz. Hz İbrahim ateşe atıldığında ne demişti: Hasbınallahü Ve Nığmel Vekil. Biz de bugün yaşadığımız sıkıntılar karşısında aynı şeyi söylüyoruz.

Sizlerin bu mübarek topraklarda tek bir teröristi barındırmayacağına inanıyorum. Türkiye'yi kardeş kavgasıyla yok etmek isteyenlere Şanlıurfa'nın vereceği cevap tarihe geçecektir.

"AYRIMCILIK TUZAĞINA DÜŞMEYECEĞİZ"

Burada kimse operasyon yapabilir mi? Yapmaya kalkarsa hesabını sorarız. Bizi alevi, kürt, türk, sunni diyerek ayrıştırmaya kalkanların amacı bizi de ateşe atmaktır. Hiçbir vatandaşımın ayrımcılık tuzağına düşmeyeceğine inanıyorum. Etnik köken ve mezhepçilik fitnesini sürekli körükleyenler bu istismara yöneliyorlar. Bölücü terör örgütü en çok zararı istismarını yaptığı Kürt kardeşlerime verdi.

"BİZİM İÇİN OK YAYDAN ÇIKTI"

Bizden rahatsız oluyorlar, ellerinden gelse bir kaşık suda boğacaklar. Daha düne kadar bize niye bu örgütle mücadele etmiyorsunuz diyenler bugün bize daha ileri gitmeyin, 20 km'de kalın diyorlar. Bu işi temizleyene kadar yolumuza devam edeceğiz. Suriye'yi DEAŞ bahanesiyle her gün bombalayanların gerçek niyeti Türkiye'nin duruma el koymasıyla ortaya çıktı.

Biz müdahale edince sahadan çıkarılmak istendik. Sadece Türkiye'yi zor duruma düşürmek için Musul operasyonunu başlattılar sonra yavaşlattılar, Rakka operasyonunu ertelediler. Plan tüm bu operasyonların birlikte yönetilmesiydi. Bizim için ok yaydan çıktı. El Bab'ı da Münbiç'i de diğer bölgeleri de terör örgütlerinden temizleyeceğiz. Ne diyorsunuz? Duralım mı?

Bölgenin huzura kavuşması için elimizden geleni yapacağız. Müttefiklerimiz destek vermese de kendi imkanlarımızla yola devam edeceğiz. Türkiye'nin 2013 yılından bu yana yaşadıklarını yaşayan başka bir ülke ayakta kalamazdı. Çok acılar yaşadık ama tarihte pek az rastlanacak kahramanlıklar ortaya koyduk.