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Erdoğan'dan ABD Genelkurmay Başkanı'na sert cevap: Neresi endişe verici!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Genelkurmay Başkanı Dunford'un S-400'lerle ilgili yaptığı 'endişe verici' açıklamasına yanıt verdi.

25 Temmuz 2017 Salı 00:44
Erdoğan'dan ABD Genelkurmay Başkanı'na sert cevap: Neresi endişe verici!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Körfez ziyaretinin ardından yurda dönüşünde Esenboğa Havalimanı'ndaki basın toplantısında, gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

DUNFORD'A CEVAP

Bir basın mensubun, S-400 hava ve füze savunma sisteminin alınmasında gelinen son aşamanın ne olduğunu sorup, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford'ın Türkiye'nin S-400'leri almasını "endişe verici" olarak değerlendirdiğini anımsatması üzerine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Niye endişe verici olsun? Her ülke kendi güvenliği için belli tedbirleri almak durumundadır. Bu güvenlik tedbirlerini nereden sağlarsa oraya yönelikte adımlarını atacaktır.

Biz birçok kez Amerika ile de bu görüşmelerimizi yaptık. Ne yazık ki bunları temin edemediğimiz için ister istemez biz S-400'ler üzerinde bir planlama yaptık ve bununla ilgili de ilgili birimlerimiz görüşmelerini karşılıklı olarak yaptılar, yapıyorlar ve adımı da atacağız.

"PATRIOT KULLANINCA ENDİŞE VERMİYOR, BU KULLANILINCA ENDİŞE VERİYOR"

Bunun endişe verici hiçbir yanı yok. Farklı silahlar kullanıldığı zaman endişe vermiyor, S-400 kullanıldığı zaman endişe veriyor. Bu nasıl bir şeydir. Yani Patriot kullanıldığı zaman endişe vermiyor mu? Bu kullanılınca endişe veriyor.

ORTAK ÜRETİM VURGUSU

Ortak üretim noktasında Türkiye olarak biz kiminle ortak üretime girebilirsek burayı da tercih ederiz. Bu da bizim için çok önemli. Çünkü Türkiye artık geleceğine yönelik güvenlik noktasındaki bütün simülasyonlarını buna göre yapıyor ve yol haritamızı da buna göre belirliyoruz. Zaten görüşmeler büyük ölçüde bitti."

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2017 Salı 00:44
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