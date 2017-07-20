Erdoğan'dan Abbas'a 'Mescid-i Aksa' telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör devleti İsrail’in Filistin’e yönelik hak ihlalleriyle ilgili olarak Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bugün bir telefon görüşmesi yaptı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde gerçekleşen görüşmede, başta Kudüs’te olmak üzere ihlallerin giderek yoğunlaşmasının kaygı verici olduğu vurgulandı.

"Tüm İslam dünyası için önemli"

Mescid-i Aksa’ya girişe kısıtlamalar getirilmesinin kabul edilemeyeceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kudüs’ün ve Harem-i Şerif’in İslami karakterinin ve kutsiyetinin korunmasının tüm İslam dünyası için önem taşıdığına dikkati çekti.

Abbas'tan Erdoğan'a teşekkür

Filistin Devlet Başkanı Abbas’ın görüşme vesilesiyle Filistin konusundaki duyarlılığından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkürlerini de ilettiği kaydedildi. (Yeni Şafak)