Erdoğan'dan 54 milletvekiliyle kritik görüşme!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , AK Partili milletvekilleri ile kahvaltıda bir araya geldi. AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen kahvaltıya farklı illeri temsil eden 54 milletvekili katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, Ocak ayında da AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen kahvaltılı toplantıda Ağrı, Balıkesir, Bayburt, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Eskişehir, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Malatya, Mersin, Muş, Osmaniye ve Trabzon milletvekilleri ile bir araya gelmişti.



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