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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 4 kritik talimat

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün başkanlık ettiği AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısında kongre süreci ele alarak kritik talimatlar verdi.

16 Ağustos 2017 Çarşamba 08:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 4 kritik talimat

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti MYK toplantısında yöneticilere kuruluş ruhunu hatırlatıp herkese el uzatılmasını isteyerek şu talimatları verdi:

1- Şubatta kongreler bitiyor, martta sahaya güçlü inelim
2- Halkta karşılığı olan, partiye oy getirecekleri bulalım
3- Sahada, kadınlara ve gençlere çok iş düşüyor
4- Kısır çekişmeleri bırakalım

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2018 Şubat'a kadar kongrelerin tamamlanacağını hatırlatarak, martta sahaya güçlü çıkılması talimatını verdi.

Erdoğan, milletin güvenini kazanmış, halkta karşılığı olan partiye oy getirecek isimlerin bulunmasını istedi.

Sahada, kadın ve gençlere çok iş düştüğünün altını çizen Erdoğan, teşkilatların buna göre yenilenmesi talimatını verdi.

Kuruluş ruhunda olduğu gibi darda olanların tespit edilerek destek olunmasını isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Garibanları bulun ve sahip çıkın. Kimsesizlerin kimi olun, sorunlarını çözün" mesajını verdi.

Erdoğan, kongre sürecinde aday belirlerken kısır çekişmelerin bir tarafa bırakılmasının öneminin altını çizdi.

Toplantıda Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, tarafından 7 bölge adı altında Genel Merkez'de mülakata çağrılan ayrıca haklarında sahada araştırma yapılan bütün yönetici adayları ile ilgili detaylı rapor sunuldu. AK Parti'de ilçe kongreleri bu hafta sonu başlıyor. Kasım ayının sonuna kadar sürecek olan süreçte her hafta sonu ortalama 40-50 kongre yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, metal yorgunluk olarak dikkat çektiği teşkilatlardaki durumla yakından ilgileniyor. Erdoğan'ın en az 10-15 ilçe kongresine bizzat katılması bekleniyor.

ERDOĞAN'A GÜVEN İLK SIRADA

Toplantıda Hukuki ve Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, 16 Nisan referandumunun ardından kendi başkanlığında kurulan 11 kişilik komisyonun analiz raporu ile ilgili sunum yaptı. Analizde, yeni sistemin yeteri kadar anlatılamadığı bu nedenle beklenenden daha az 'evet' oyu alındığı bilgisi yer aldı. Yine referandumdan 'evet' çıkmasında en büyük etken olarak ilk sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan güven yer aldı. İkinci sırada ise yeni sistemin istikrar sağlayacağının düşünülmesi.

'EVET' MEMNUNİYETİ

Toplantıda AK Parti'nin, 16 Nisan referandumu sonrası yaptırdığı anket masaya yatırıldı. Referandumda 'evet' çıkmasından memnun olanların oy oranı, referandumdaki evet oranından yüksek çıktı. Referandumda 'evet' diyenlerin oyu yüzde 52 iken, 'evet' çıkmasından memnun olanların oranının yüzde 55 olduğu belirlendi.

Sabah

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2017 Çarşamba 08:06
  1. myk
  2. Cumhurbaşkanı Erdoğan
  3. AK Parti
  • Mustafa ERDOĞANMustafa ERDOĞAN1 sa önce
    Londra asfaltında Gazoz Ağacı!"Reis yalnız!" diyoruz kimse anlamıyor. Teşkilatta;FETÖ her tarafı kanser gibi sarmış.Menfaat grupları felçli yanımız!Koltuk sevdalısı CAHİL milletvekillerini de ekle!MSB'da İsrail ajanları Milli Mermi ürettirmiyor yarın savaş olsa kafire sıkacak mermimiz YOK!4 yanımız düşman DOLU!BİMER-CİMER kimin elinde belli değil. Pennsylvania Kardinali süikasttan bahsediyor!İşimiz zor!Zor günler bekliyor BİZİ!
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