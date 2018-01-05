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Erdoğan'dan 2 kızını katleden baba hakkında flaş sözler...

İstanbul'da babaları tarafından katledilen küçük kızlar Elif ve Hira'nın ölümü ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan açıklama geldi.

05 Ocak 2018 Cuma 10:49
Erdoğan'dan 2 kızını katleden baba hakkında flaş sözler...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanFransa'ya gidişi öncesinde Atatürk Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını cevapladı. İstanbul’da annelerinden boşanma aşamasındaki şiddet eğilimli babaları tarafından katledilen 4 yaşındaki Elif ve 2 yaşındaki Hira’nın ölümü ile ilgili de konuşan Erdoğan " O yavruları nasıl öldürürsün ya. Sende zerre kadar vicdani bir şey yok mu? Kendini öldürsen ne yazar öldürmesen ne yazar. Hemen yorumlar başlıyor, ruhsal bunalım neticesinde böyle oldu. Tamam da ruhsal bunalıma girmeyen de var. Buna toplumsal olarak vereceğimiz tepki çok çok önemli." ifadelerini kullandı.

Erdoğan konu ile ilgili açıklamasında özetle şunları söyledi:

Bu konunun aslında izahı söz konusu değil. Bunlar cani. Bunlar insanlıktan nasibini almış değil. Gerçekten bu son dönemde yaşadıklarımız hakikaten, televizyon ekranlarında izlediğimiz zaman acaba diyoruz bu medyayı mı suçlasak. Bunları göstermeyin. Toplum bunalımın içerisinde giriyor. Diğer taraftan da ibret olabilir mi düşüncesine giriyorsunuz. Bunu gördüğü zaman bazı vatandaşlarımız idam diyor. O yavruları nasıl öldürürsün ya. Sende zerre kadar vicdani bir şey yok mu? Kendini öldürsen ne yazar öldürmesen ne yazar. Hemen yorumlar başlıyor, ruhsal bunalım neticesinde böyle oldu. Tamam da ruhsal bunalıma girmeyen de var. Buna toplumsal olarak vereceğimiz tepki çok çok önemli. Onları bu toplumun içinde önce kendi akrabalarından yakınlarından başlamak üzere yalnızlığa itmek, ya da onları bu psikolojik sıkıntılardan çıkarmak için önce yakınlarının bazı adımlar atması gerekir. Burada Diyanet'e düşen büyük görev var.

Haber Tarihi: 05 Ocak 2018 Cuma 10:49
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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