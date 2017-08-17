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Erdoğan'dan '17 Ağustos' mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin deprem bölgesinde olduğu gerçeğinin bilinciyle, devlet ve millet olarak felaketlere karşı her daim tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.

17 Ağustos 2017 Perşembe 20:27
Erdoğan'dan '17 Ağustos' mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizin deprem bölgesinde olduğu gerçeğinin bilinciyle, devlet ve millet olarak felaketlere karşı her daim tedbirli olmalıyız." dedi.

Erdoğan, Marmara Depremi'nin 18. yılı dolayısıyla twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında, "17 Ağustos 1999 depreminde kaybettiğimiz vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum. Ülkemizin deprem bölgesinde olduğu gerçeğinin bilinciyle, devlet ve millet olarak felaketlere karşı her daim tedbirli olmalıyız. 17 Ağustos benzeri hadiselerin tekrar yaşanmaması için başta devletimiz olmak üzere hepimize sorumluluk düşüyor. Deprem ve diğer tüm felaketlerde hasar ve kayıpların yaşanmaması için gerekli tüm tedbirleri almaya devam edeceğiz. Cenab-ı Allah 17 Ağustos benzeri depremlerden ve tüm felaketlerden ülkemizi ve milletimizi muhafaza eylesin." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2017 Perşembe 20:27
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