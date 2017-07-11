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Erdoğan'dan 15 Temmuz şehitliğine ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Edirnekapı'da bulunan 15 Temmuz Şehitliği'ni ziyaret etti.

11 Temmuz 2017 Salı 13:05
Erdoğan'dan 15 Temmuz şehitliğine ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan15 Temmuz Şehitliği'ne geldi. Erdoğan'ı şehitlik kapısında çok sayıda bakan ile İstanbul Valisi Vasip Şahin, Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ve Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın karşıladı.

İLK ZİYARET BAŞBAKAN'DAN

Başbakan Binali Yıldırım, Edirnekapı Şehitliği'nde bulunan 15 Temmuz Şehitliği'ni ziyaret etti.Ziyaret sırasında Başbakan Yıldırım'a Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve ilçe belediye başkanları eşlik etti. Başbakan Yıldırım'ın şehitliğe giriş esnasında vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gösterildiği görüldü.



ETKİNLİKLER BAŞLADI

15 Temmuz Şehitlerini anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri bugün başlıyor. Yurdun dört bir yanında etkinlikler düzenlenecek. Bugün başlayan etkinlikler kapsamında ilk olarak 81 ilde şehit kabirlerine ziyaretler düzenlenecek.

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2017 Salı 13:05
  1. Binali yıldırım
  2. Erdoğan
  3. 15 Temmuz
  4. Recep Tayyip Erdoğan
  5. 15 temmuz şehitliği
  • Yunus ozcyrYunus ozcyr1 sa önce
    Ey kahraman şehit bu ülke bu millet sana vefa ve minnet borçlu Allah seni ahirette aziz eylesin makamını cennet eylesin bu ümmet ve Turkiye arkanizda sizleri çok seviyoruz candan ozluyoruz
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