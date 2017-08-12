Erdoğan'a sesini böyle duyurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen, "Isparta Toplu Açılış Töreni"ne katıldı.

Açılış törenine ailesi ile katılan 8 yaşındaki Berrak Örenç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sesini duyurabilmek için çaba gösterdi. Erdoğan, kendisine seslenen Örenç'i yanına çağırarak bir süre sohbet etti, oyuncak hediye etti.