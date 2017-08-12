Erdoğan'a sesini böyle duyurdu
Isparta'daki açılış törenine ailesiyle katılan küçük Berrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sesini duyurabilmek için ağladı, bağırdı ve sonunda...12 Ağustos 2017 Cumartesi 18:42
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen, "Isparta Toplu Açılış Töreni"ne katıldı.
Açılış törenine ailesi ile katılan 8 yaşındaki Berrak Örenç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sesini duyurabilmek için çaba gösterdi. Erdoğan, kendisine seslenen Örenç'i yanına çağırarak bir süre sohbet etti, oyuncak hediye etti.