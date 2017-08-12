Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Erdoğan'a sesini böyle duyurdu

Isparta'daki açılış törenine ailesiyle katılan küçük Berrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sesini duyurabilmek için ağladı, bağırdı ve sonunda...

12 Ağustos 2017 Cumartesi 18:42
Erdoğan'a sesini böyle duyurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen, "Isparta Toplu Açılış Töreni"ne katıldı.

Açılış törenine ailesi ile katılan 8 yaşındaki Berrak Örenç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sesini duyurabilmek için çaba gösterdi. Erdoğan, kendisine seslenen Örenç'i yanına çağırarak bir süre sohbet etti, oyuncak hediye etti.

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2017 Cumartesi 18:42
  1. Cumhurbaşkanı Erdoğan
  2. Berrak Örenç
  3. Temmuz
  4. Isparta
  5. Tayyip Erdoğan
  6. Recep Tayyip Erdoğan
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD şokta! OHAL ilan edildi...
    1. ABD şokta! OHAL ilan edildi...
    2. HDP’den Şehit Eren ile ilgili alçak..
    3. Ankara’da eylem için keşif yapıyordu…..
    4. Yozgat’ta trafik kazası: 2 kişi yaralı
    5. Beşiktaş’ta Pazartesi günü bu yollar..
    6. 13 yıl sonra zaferi getiren gol! 1-0
    7. Sivas'ta 3 ayda bir aldıkları yaşlılık..
    8. Türkiye ile katar anlaştı… İmzalar..
    9. Siirt'te dehşet! Ayakları zincirle..
    10. Nepal’de selden 18 kişi hayatını..
    11. İnstagram kullanıcılarına müjde!
    12. Güneş yeni rekorlar peşinde...
    13. Galatasaray'a yeni şort sponsoru
    14. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur..
    15. Londra'da bir tarihi başarı daha!
    16. Sakarya'da 'ByLock' operasyonu: 16..
    17. Eylem amaçlı keşif yapan terörist..
    18. Balkayalar'da 5 terörist öldürüldü
    19. Mardin'de hareket halindeki araç, alev..
    20. Amasya’da 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü,..
    Karacasu’da nikahtan 20 gün sonra evli olmadıklarını öğrendiler
    Karacasu’da nikahtan 20 gün sonra evli olmadıklarını öğrendiler
    Çinliler o bitki için Türkiye'ye geldi! Adını Erdoğan koymuştu...
    Çinliler o bitki için Türkiye'ye geldi! Adını Erdoğan koymuştu...
    Türkiye'nin duvarı Almanların canını sıktı
    Türkiye'nin duvarı Almanların canını sıktı
    ABD ile Kuzey Kore geriliminde bomba iddia: Gizli gizli...
    ABD ile Kuzey Kore geriliminde bomba iddia: Gizli gizli...