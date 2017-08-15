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AK Parti'nin son oy oranı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu

AK Parti'nin son oy oranı dünkü MYK toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunuldu.

15 Ağustos 2017 Salı 14:03
AK Parti'nin son oy oranı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu

AK Parti AR-GE başkanlığı referandum sonrası yapılan anket çalışmaları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partideki A takımıyla dün yapılan MYK toplantısında buluştu. Ak Parti MYK toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz turu ve Antalya-Isparta ziyaretlerinde teşkilattan edindiği izlenimleri paylaştı, kongre sürecinde daha fazla çalışılması gerektiğini vurguladı.Erdoğan kongrelerle yenilenecek teşkilatlarda daha çok kadın ve gencin görev alması gerektiğini belirtti.

"KISIR KAVGALARI BİR KENARA BIRAKMALIYIZ"

Habertürk TV'nin haberine göre Cumhurbaşkanı toplantıda yerel seçimleri işaret etti ve “İlk sınav mart 2019" dedi. Erdoğan'ın; "Mart-Nisan ayı gibi il kongrelerimizi bitirdikten sonra güçlü bir şekilde sahaya inmeliyiz. Partinin oylarına oy katacak adaylar belirlemeliyiz. Adayları belirlerken illerdeki kısır kavgaları bir kenara bırakmalıyız" dediği öğrenildi.

SON ANKET MASASINDA 

Toplantıda AK Parti AR-GE başkanlığı referandum sonrası yapılan anket çalışmalarını sundu. Edinilen bilgilere göre, AK Parti'nin oy oranı son genel seçimlerdeki yerini koruyor.

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2017 Salı 14:03
  1. AK Parti
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  • memurmemur14 dk önce
    bu önerilen zam oranıyla 2019 başkanlık seçimi sabote mi edilmek isteniyor ileride bir seçim var ve akp ye gönül veren milyonlarca orta sınıf memur küstürülmek mi isteniyor.yapılması gereken maaşı 3500 tl den düşük olanlara yüksek zam diğerleri ise düşük olacak şekilde olmalıdır.bir müsteşarla genel müdürle vb memurlarla diğer memeurlar bir tutulup zam yapılmamalı.6.000 tl maaş alana %3 zam versen hiç birsey kaybetmez.ancak 3000 tl maaş alan memura aynı şekilde%3 zam versen bir tutsan çok sey farkeder.bu yanlıştan dönülmelidir.artık 16 yıl sonra memurlarada bir el uzatılmalıdır.
  • DOĞRUCU DAVUTDOĞRUCU DAVUT18 dk önce
    son genel seçimdeki oylarda birini çıkartın -1! Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyum Reise evet lakin meclis ve Belediyede -1, benden bu kadar.
  • AtayizzzzzAtayizzzzz37 dk önce
    Altin tepside sunuldu....
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