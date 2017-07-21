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Erdoğan'a suikast davasında sıcak gelişme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimine ilişkin davanın üçüncü duruşmasında, sanıklardan Hüseyin Yılmaz'ın beraatine, 43'ünün tutukluluğunun devamına karar verildi.

21 Temmuz 2017 Cuma 19:01
Erdoğan'a suikast davasında sıcak gelişme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ile 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın üçüncü duruşmasında ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklardan Hüseyin Yılmaz'ın beraatine, 43'ünün tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Haber Tarihi: 21 Temmuz 2017 Cuma 19:01
  1. erdoğan suikast
  • Ali BabaAli Baba1 sa önce
    Beraat mı, tahliye mı?Başka bir sitede tahliye yazıyor.
Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
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