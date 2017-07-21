Erdoğan'a suikast davasında sıcak gelişme
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimine ilişkin davanın üçüncü duruşmasında, sanıklardan Hüseyin Yılmaz'ın beraatine, 43'ünün tutukluluğunun devamına karar verildi.21 Temmuz 2017 Cuma 19:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ile 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın üçüncü duruşmasında ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklardan Hüseyin Yılmaz'ın beraatine, 43'ünün tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.