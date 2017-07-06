Erdoğan'a suikast çağrısını bakın kim yapmış!

İstanbul'da ve Berlin'de, bir kaç gün önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı açıkça hedef gösteren iki eylem düzenlendi. Ve düzenlenen bu eylemlerin ikisinin de merkezi Almanya. Dahası, ikisinin de ardında aynı kuruluş var. İşte o kuruluş ve hakkındaki şok iddialar.

Önce, Taksim'de gökten bildiriler yağdi...

O bildiriler Gezi Parkı'na bakan bir otel odasında, pencereye dayanan bir yazıcıdan boşluğa bırakıldı.

Bildiri, doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alıyordu. İç savaş çığırtkanlığı yapılıyordu. Skandalın ardında bir Almanın olduğu ortaya çıktı. Üstelik, Alman istihbaratıyla bağlantılı olduğu iddia edildi.

BERLİN'DE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A SUİKAST ÇAĞRISI

Birkaç gün sonra, Berlin'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast çağrısı yapıldı.

"Bu aracı istiyor musun? Diktatörü öldür" yazan skandal pankartın üzerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi ve arkasında da bir Alman vardı.

Bu iki büyük provokasyonun tek ortak noktası sadece Almanya değil. Çarpıcı olan şu ki, ikisinin de ardında Almanya'dan aynı kuruluş var. O kuruluşun adı: Siyasi Güzellik Merkezi...

Kuruluş her iki olayın da görüntülerini kendi sosyal medya hesaplarından yayınladı.

Peki kim bunlar?

İnternet sitelerinde kendilerini "performans sanatıyla sansasyonel siyasi eylemleri birleştiren bir sivil toplum kuruluşu" olarak tanıtıyorlar.

Hatta siteleri üzerinden bağış topluyorlar. İçlerinde farklı milletlerden kişiler var. Berlin'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast çağrısı yapan Phillip Ruch (Filip Ruh) da, bu kuruluşun en tepedeki ismi.

SKANDAL VİDEO'DA CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN ARACI PATLIYOR

Türkiye, yaşanan bu provokasyonlara sert tepki gösterdi.

Ancak kuruluş daha da ileri gitmekte bir sakınca görmedi ve çok daha büyük bir skandala imza atarak, G-20 zirvesi sırasında yaşanan bir olayın haberiymiş gibi sahte bir görüntü yayınladı.

O nefret görüntülerinde güya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aracına bomba konulmuş, korumalarıyla birlikte hayatını kaybetmişti. Eylemi 5 bin kişi üstlenmiş, polis çaresiz kalmıştı.

Bunun yanı sıra skandal sahte görüntülerde Rusya Devlet Başkanı Putin'in de uçağı düşüyor, Suudi Arabistan kralı ise zehirlenerek hayatını kaybediyor.

BAZI GEZİ'CİLER İLE İRTİBATLILAR

Almanya'daki kaynaklar, bu kuruluşun Türkiye'de Gezi Provokasyonunu destekleyen bazı kişilerle irtibatta olduğunu söylüyor. Şüpheleri artıran bir diğer detay da bu.

Dahası, Almanya'da hiçbir siyasinin bu kişilere tepki göstermemesi de dikkat çekici başka bir detay.

Oysa Alman yasalarına göre bırakın sokakta eylemini yapmayı, sosyal medyadan bile bu tür nefret söylemini yayınlamanın hapis cezası var.

ALMANYA MI DESTEKLİYOR?

Tüm bu olanların üzerine akıllara şu soru geliyor:

Acaba bu kuruluş, Alman istihbaratı ve devletin diğer kademelerinden destek mi alıyor?

Almanya, resmen dile getirmediği, veremediği mesajları onlar üzerinden mi veriyor?