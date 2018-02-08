Sosyal medyada Erdoğan'a hakaret eden şahıs tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik ve Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet büyüklerine sosyal paylaşım sitesindeki hesabından hakaret ettiği iddiasıyla Bülent G'yi adresinde gözaltına aldı.

Emniyete götürülen zanlı, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.