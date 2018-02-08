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Sosyal medyada Erdoğan'a hakaret eden şahıs tutuklandı

Eskişehir'de, sosyal medya aracılığıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği öne sürülen kişi tutuklandı.

08 Şubat 2018 Perşembe 10:41
Sosyal medyada Erdoğan'a hakaret eden şahıs tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik ve Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet büyüklerine sosyal paylaşım sitesindeki hesabından hakaret ettiği iddiasıyla Bülent G'yi adresinde gözaltına aldı.

Emniyete götürülen zanlı, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haber Tarihi: 08 Şubat 2018 Perşembe 10:41
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. sosyal medya
  3. hakaret
  4. cumhurbaşkanına hakaret

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  • ŞENTÜRKŞENTÜRK2 sa önce
    GÖTÜRSÜNLER MERKEZE ........... HAKKETTİĞİNİ BULSUN
  • herdemherdem2 sa önce
    sizi gidi soysuz köpekler sizi.
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