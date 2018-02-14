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Erdoğan'a hakaret eden CHP'li vekile hapis cezası

Eski CHP'li vekil Adnan Keskin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

14 Şubat 2018 Çarşamba 10:01
Erdoğan'a hakaret eden CHP'li vekile hapis cezası

Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'ndeki duruşmaya, eski milletvekili Keskin ve avukatı katıldı. Keskin, hakkındaki suçlamayı kabul etmediğini, 76 yaşında olduğunu, daha önceki savunmalarını tekrar ettiğini söyledi.

Denizli'de Merkezefendi ilçe binasının açılışında yaptığı suça konu konuşmada Cumhurbaşkanını kast etmediğini, konuşmanın başında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Sayın' diye hitap ettiğini savunan Keskin, "Konuşmanın sonunda kesinlikle Cumhurbaşkanına hakaret edecek anlamda bir şey söylemedim. Tamamen bir ironiden ibaretti" dedi.
Savunmalardan sonra mahkeme heyeti, sanık Keskin'e 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten verdiği 1 yıl hapis cezasını, suçun alenen gerçekleşmesi nedeniyle 1 yıl 2 aya yükseltti. Heyet, sanığın duruşmadaki tutum ve davranışlarını göz önünde bulundurarak cezayı 11 ay 20 güne düşürüp hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, Adnan Keskin hakkında, Denizli'de 2016'da Merkezefendi İlçe Başkanlığı binası açılışında yaptığı konuşmada 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan Denizli 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açılmış ve beraat etmişti.

Mahkemenin beraat kararına savcılığın itiraz etmesi üzerine dosya Antalya Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderilmişti.

Haber Tarihi: 14 Şubat 2018 Çarşamba 10:01
  1. Antalya
  2. Denizli

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