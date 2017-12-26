Erdoğan'a büyük destek! İşte son anket rakamları

MAK Danışmanlık Şirketi'nin Doğu ve Güneydoğu bölgelirindeki 23 il ve 101 ilçede 2 bin 445 kişiyle yaptığı Doğu ve Güneydoğu Özel Gündem Araştırması Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin önemli sonuçlar ortaya koydu.

Araştırma sonuçları şöyle:

ERDOĞAN SEVİLİYOR

"Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aday olursa destekler misiniz?" sorusuna katılımcıların yüzde 61'i "evet" yanıtını verdi. Araştırmanın sonuç bölümünde "Bölgeye gelen hizmetler kadar eşit yurttaş algısını ve hissini çok net olarak ülkede hakim kılan, bölgeyi herhangi bir başka bölge şehrinden ayırmadan aynı netlikte hizmetler getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan bölge insanı tarafından çok seviliyor. Kararsızların matematiksel dağılımıyla oluşan tablo seçmenlerin üçte ikisinin Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'a destek vereceğini göstermekte" denildi.

SORUMLU PKK

"Yaşanan sorunların sorumlusu kim ve nedir?" sorusuna da katılanların yüzde 33'ü "PKK ve terör örgütleri", yüzde 12'si "Eğitimsizlik", yüzde 11'i "Dış güçler", yüzde 10'u "Eşitsizlik", yüzde 9'u "Ekonomik nedenler", yüzde 6'sı "Dini eğitim verilmemesi" yanıtı verdi.

OPERASYONLARA DESTEK

"Operasyonlar başarılı sonuçlanacak ve bölge normalleşecek mi?" sorusuna katılımcıların yüzde 58'i "Evet bu kez başarılı olacak" derken, yüzde 23'ü "Başarılı olması için sosyal projelerle desteklenmeli" dedi. "Türkiye'nin diğer bölgelerinde olup bölgede olmadığını düşündüğünüz hangi devlet hizmeti var?" sorusuna ise katılanların yüzde 53'ü "Diğer yerlerde olan her şey bölgede de var" karşılığını verdi.

ÖĞRETMENLER TEŞVİK ETTİ

"Bugüne kadar çocuk ve gençlerin dağa çıkmasında, terör örgütüne katılmasında en etkili kişi ya da kurumlar kimler?" sorusuna ise katılanların yüzde 32'si "Okullardaki öğretmenler" yanıtı verdi. Yüzde 15 "Bir partinin gençlik/kadın kolları", yüzde 13, "Bazı STK'lar", yüzde 10 "Belediyeler" dedi.

ENDİŞE YOK

"Kendinizi hangi etnisite mensubu sayıyorsunuz?" sorusuna ise yüzde 43 "Türk", yüzde 41"Kürt", yüzde 5 "Arap", yüzde 5 "Zaza" yanıtı çıktı. "Kürt olduğunuz için Türk ya da Türk olduğunuz için Kürt vatandaştan size tahkir edici, aşağılayıcı bir davranışla karşılaştınız ya da karşılaşma endişeniz var mı?" yönündeki soruya ise yüzde 82 oranında "hayır" yanıtı verildi.