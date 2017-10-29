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Erdoğan: Zor oyunu bozar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonunda konuştu.

29 Ekim 2017 Pazar 19:49

Erdoğan'ın açıklamalarından önemli başlıklar;

'KARA BİR LEKE OLARAK TARİHE GEÇTİ'

-Cumhuriyetimiz ulu bir çınar olma yolunda ilerlemeye devam ediyor. Türkiye kendi gövdesiyle birlikte güven ve huzurun adı olan bir devlettir. Türkiye ne zaman kalkınma hamlesi başlatsa birileri cumhuriyeti korumak adına buna engel oldu. Darbeler, cuntalar cumhuriyet tarihine kara leke olarak geçti.

'TÜRKİYE KABİLE DEVLETİ DEĞİLDİR'

-Türkiye bir kabile devleti değildir. Türkiye asırlara varan tarihiyle tüm dünyaya örnek olmuştur. Cumhuriyetimizin 100. yılına büyük büyük uyanış içinde gidiyoruz. Büyüme hızımız nereye gittiğimizin kanıtıdır.

'BU OYUNU BOZACAĞIZ'

-IMF'ye artık borcumuz yoktur. Şimdi onlar bizden borç istiyor. Eskiden zor oyunu bozar derlerdi milletimizle bir olup bu oyunu bozacağız. Bizim kitabımızda kula kul olmak yoktur. Kitabımızda kulluk ancak Hak'ka olur.

Haber Tarihi: 29 Ekim 2017 Pazar 19:49
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • AviniAvini22 dk önce
    HAİNLER Bir sürü kopuk insanlar Sizin gibi itlerin ayak sesleri Dün kurulan bir parti/tarihe mirası yiyemez / anlınızda karar bir leke Hırsızı , zalimi , ve haini
  • mardinli mardinli32 dk önce
    Allah cc seni kazadan beladen muhafaza etsin.Rabbim zulceleli velikramdań daime sihhatlï afiyetli olmanı hak yoldan seni ayirmasin.Amin amin selam ve dua ile Allaha emanet olunuz
  • Iyi partiIyi parti40 dk önce
    Korkudan cumhuriyetci ayaklari yapmanizi bu millet yemez.size gore ummet sarttir.biz turk milletiyiz ve ummet olmayacagiz.islami politikaya arac ettoniz somurdunuz muslumanlari artik yeter alternatif burda.
  • Yunus 16Yunus 1647 dk önce
    Oyunu bozduk İnşaallah. Recep Tayyip Erdoğan sayesinde, 150 yıllık sömürge zincirleri kırılmıştır. Sömürgenin emrine girmemek için adam gibi ölmeye hazırız.
  • Abdülkadir Balıkçı Abdülkadir Balıkçı 1 sa önce
    Rabbim yar ve yardımcımız olsun zafer islamındır Başımız Allah ve Resulunun yolundadır.
  • OsmanOsman1 sa önce
    Seni veren Allaha kurban olsun bu millet..senin gibi insanların emsalini bol etsin Rabbim..
  • Osman Osman 1 sa önce
    Imf'ye borç yok ama,Iç dis toplam 900 milyar dollar borç var,
  • MM1 sa önce
    Allah yar ve yardimcimiz olsun cumhurbaskanim olenekadar arkandayim allah senden razi olsun.
  • alaettin alaettin 2 sa önce
    Bu arada şunu ilave edelim ki buyuk devlet olmak ekonomi yanındasavunmaalanında hızlı ve seriüretim yapmasi gerekevetbazı ataklar var ama yetersizrobot vari fabrikasyon yokkısıtlı olduğuna inanıyorum esidekazma sapına kadar gavurdanalırkenbuncasilaha teçhizataverilen dünya bir para bir yıllığı savunmaya harcansaihya ederbu alanı seri ve dolu tutulup hızı kesilmemesigerekküçük sihalikus üretilmeye devam edilsin hürriyet ve bağımsızlığıntemelindesavunma sanayii var dır
  • PaluluPalulu2 sa önce
    Helal reis abime
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