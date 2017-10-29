Erdoğan: Zor oyunu bozar

Erdoğan'ın açıklamalarından önemli başlıklar;

'KARA BİR LEKE OLARAK TARİHE GEÇTİ'

-Cumhuriyetimiz ulu bir çınar olma yolunda ilerlemeye devam ediyor. Türkiye kendi gövdesiyle birlikte güven ve huzurun adı olan bir devlettir. Türkiye ne zaman kalkınma hamlesi başlatsa birileri cumhuriyeti korumak adına buna engel oldu. Darbeler, cuntalar cumhuriyet tarihine kara leke olarak geçti.

'TÜRKİYE KABİLE DEVLETİ DEĞİLDİR'

-Türkiye bir kabile devleti değildir. Türkiye asırlara varan tarihiyle tüm dünyaya örnek olmuştur. Cumhuriyetimizin 100. yılına büyük büyük uyanış içinde gidiyoruz. Büyüme hızımız nereye gittiğimizin kanıtıdır.

'BU OYUNU BOZACAĞIZ'

-IMF'ye artık borcumuz yoktur. Şimdi onlar bizden borç istiyor. Eskiden zor oyunu bozar derlerdi milletimizle bir olup bu oyunu bozacağız. Bizim kitabımızda kula kul olmak yoktur. Kitabımızda kulluk ancak Hak'ka olur.