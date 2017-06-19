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Cumhurbaşkanı Erdoğan, felç geçiren Yusuf Kaplan'ı ziyaret etti

Gazeteci-yazar Yusuf Kaplan, Twitter adresinden dün yaptığı açıklamada, felç geçirdiğini duyurmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, felç geçiren Yusuf Kaplan'ı hastanede ziyaret etti.

19 Haziran 2017 Pazartesi 23:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan, felç geçiren Yusuf Kaplan'ı ziyaret etti

"Küçük bir felç geçiriyorum. Koşuyolu Medipole gidiyoruz. Dua ederseniz sevinirim. Teşekkür ederim"  açıklamasını yapan Kaplan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilmişti.

ERDOĞAN'DAN YUSUF KAPLAN'A GEÇİŞ OLSUN ZİYARETİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, Yusuf Kaplan'ı hastanede ziyaret etti. 

"ALLAH ÖNÜNÜ AÇSIN, KORUSUN ONU"

Bu ziyareti Twitter hesabından duyuran Kaplan, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan zahmet etti hastanede ziyaret etti. Kalbî teşekkürler. Allah, önünü açsın, korusun onu" yazdı

Haber Tarihi: 19 Haziran 2017 Pazartesi 23:43
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  • Abdurrahim TekinerAbdurrahim Tekiner11 sa önce
    Amin!
  • MüfitMüfit11 sa önce
    Allah şifa versin inşallah muhterem
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