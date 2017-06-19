Cumhurbaşkanı Erdoğan, felç geçiren Yusuf Kaplan'ı ziyaret etti

"Küçük bir felç geçiriyorum. Koşuyolu Medipole gidiyoruz. Dua ederseniz sevinirim. Teşekkür ederim" açıklamasını yapan Kaplan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilmişti.



ERDOĞAN'DAN YUSUF KAPLAN'A GEÇİŞ OLSUN ZİYARETİ



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, Yusuf Kaplan'ı hastanede ziyaret etti.



"ALLAH ÖNÜNÜ AÇSIN, KORUSUN ONU"



Bu ziyareti Twitter hesabından duyuran Kaplan, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan zahmet etti hastanede ziyaret etti. Kalbî teşekkürler. Allah, önünü açsın, korusun onu" yazdı



