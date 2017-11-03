Erdoğan: Yıllardır yaptığım çağrı karşılığını buldu

Manisa'da toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şehitlerin kanı yerde kalmadı. 9 kaybımız var ama 55 terörist öldürüldü, operasyonlar sürüyor. Bugün aldığım haberler çok farklı ve iyi.Sayı daha da artacak. Kandil ve Sincar'daki sorunu oradaki otorite çözmez ise biz oraları yerle bir ederiz"diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmalarından satır başları;

Dün Şemdinli'de şehit düşen askerlerimize ve güvenlik korucularımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum. Bir acıyı da ayrıca ifade etmek istiyorum. Ahmet Alp Taşdemir bu sabah Diyarbakır'da şehit oldu. Allah rahmet eylesin. 55 teröristi etkisiz hale getirdik.

"BUGÜNE KADAR YEMEDİKLERİ DARBENİN ÇOK DAHA FAZLASINI YİYECEKLER"



Bugün aldığım haberler çok daha farklı, şu anda İHA'larımız, SİHA'larımız ve F-16'larımız operasyonlarına devam ediyorlar, sayı daha da artacak. Şehidimizin kanını yerde koymayacağız dedik. Terörle mücadelede bugüne kadar yemedikleri darbenin çok daha fazlasını yiyecekler.

Biz vatandaşımız tırnağını dahi, teröristlerin topuna birden değişmeyiz. Nerede ne var, anında üzerine gidiyoruz, gideceğiz. Silahlı ve silahsız İHA'lar başta olmak üzere terörle mücadele yöntemimizi baştan sona değiştirdik. Bölücü terör örgütüne çukur eylemlerini başlattığı 2015 temmuzundan beri öyle büyük darbeler uğrattık ki örgüt tarihinin en kötü dönemini yaşıyor.

TÜM TERÖR KAMPLARINI...



Sınırlarımız dışında beslenen, eğitilen ve üzerimize salınan terör örgütlerini neredeyse gidip orada tepelerine binmek bizim en tabii hakkımızdır. Şu anda Irak ve Suriye'nin pek çok yeri birer terör yuvasıdır. Buradan yönelen tehditleri sınırlarımızın içinde değil, kaynağından bertaraf etmek durumundayız. Birilerinden izin almak zorunda da değiliz. Nerede bir terör oluşumu varsa, onun başını ezmek için havada ve karada her türlü harekatı yapmak bize anamızın ak sütü kadar helaldir.

KANDİL VE SİNCAR MESAJI



İttifaklık diyerek bizi oyaladıklarını sananlara son sözümüz budur. Biz Irak ve Suriye'de tespit ettiğimiz tüm terör kamplarını yerle bir edeceğiz, bu böyle biline. El Bab'da tamamladığımız, İdlib'de başarı ile sürdürdüğümüz operasyonları her an diğer bölgelere yayabiliriz. Oralarda sakındığı bir şey olan varsa şimdiden tedbirini alsın sonra darılmaca olmasın. Kandil ve Sincar'daki sorunu oradaki otorite çözmezse, egemen devlet gereğini yapmazsa bir oraları yerle bir ederiz.

Hani Avrupa Birliği'nde bunlar terör örgütü ilan edilmişti, ne oldu? Demokrasi deyince mangalda kül bırakmayanlar, sıra bu çocukların hesabını vermeye gelince sus pus oluyorlar.

Ey Avrupa, sen PKK'ya PYD'ye FETÖ'ye DAEŞ'e destek vermeyi bırak da kaybolan 10 binlerce mültecinin hesabını ver. Kayıp çocuklar konusunda hiçbir şey yapmayanlar, terör örgütünün gösterilerini polis korumasına alıyor.

"YILLARDIR YAPTIĞIM ÇAĞRI NİHAYET KARŞILIĞINI BULDU"



Çok çalışacağız. İşte dün Ankara'da çok önemli bir projenin imza törenini gerçekleştirdik. Yıllardır yaptığım çağrılar nihayet karşılığını buldu. Yerli otomobil için 5 firmamız ortak girişim grubu kurdu. Kendilerine buradan bir kez daha teşekkür ediyorum. Borsamız rekor üzerine rekor kırıyor. İhracatımız artıyor. Merkez Bankasındaki döviz rezervi de artıyor. Daha da güçleneceğiz.

Büyümede yılın ilk yarısında yüzde 5 başarı elde ettik, yeter mi? daha yüksek, üçüncü çeyrekte bu oranın daha da yükseldiğini göreceksiniz. Kredi kuruluşları atıyorlar. Ben ne diyorum? Bu rakamlar siyasi, bırakın o işleri. Biz güçlüyüz, yükseliyoruz biz. İşsizlik rakamlarımızın hala çift haneli olmasının sebebi iş gücüne katılan gençlerimizin sayısının yüksek olmasındandır. İşsizlik oranını kısa sürede tek haneye indireceğiz.

Soma'daki maden kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımızın aileleri için yapılan 300 konutun açılışını gerçekleştiriyoruz.