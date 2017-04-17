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Erdoğan Yavuz Sultan Selim türbesini ziyaret etti

Erdoğan, Fatih Camii'inde öğle namazını kıldıktan sonra Yavuz Sultan Selim Türbesini ziyaret etti. Erdoğan türbenin başında dua etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyareti sırasında Yavuz Sultan Selim Han'ın onarımdan geçirilen kaftanının açılışını gerçekleştirdi.

Erdoğan Yavuz Sultan Selim türbesini ziyaret etti
Eklenme: 17 Nisan 2017, 17:58

Erdoğan'a ziyareti sırasında, Ak Partiİstanbul Millet Vekili Ahmet Hamdi Çamlı, Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir ve beraberindeki heyet eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyaretini gerçekleştirdi sırada çok sayıda vatandaş da türbenin kapısında bekledi.

Erdoğan, Yavuz Selim Camii içindeki türbede Kuran-ı Kerim okudu, ardından dua edildi.

BİRLİKTE ÖRTÜYÜ KALDIRDILAR

Duanın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TBMM Başkanı İsmail Kahraman,restorasyonu tamamlanan türbe üzerindeki kaftanın örtüsünü birlikte kaldırdı.

Ziyaretin ardından dışarı çıkan Erdoğan kendisini bekleyen vatandaşlarla selamlaştı. Vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan çocuklara oyuncak dağıttı.

 
Etiketlererdoğanyavuz sultan selim türbesiAnkaraAtatürkİstanbulAk PartiFatih CamiiYavuz Sultan SelimAtatürk HavalimanıTBMM Başkanı İsmail KahramanCumhurbaşkanı ErdoğanYavuz Selim Camii
HABER YORUMLARI
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ali

boyle ziyaretleri devam ettirin.

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Abdi

Neden bolca fotoğraf yok!!!!Bu kadar önemli bir hususta kalıcı belge sayılır...

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Yusuf can

Yavuz sultan selim içeride başkaldıran hainlaerin kafasının nasıl kopardyse sende Reis en kısa zamanda idam kararını çıkar devletin askerine polisine değil mermi atan sapanlar dahibtas atan şerefesi izler hemen katledilmel

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Seyit Onbaşı

Avrupa korkmakda haklı. Dedelerimizi, dedeleri unutamadı. Bizde unutturmayacağız. Bir işaretin yeter...Halife Hakan Recep Tayyip Erdoğan

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Ali koc

Nemi dusunuyorum gecekten burnumun diregi sizladi gozlerim yasardi cok duygulandim allah razi olsun bize unutturulmak istenen yigit atalarimizin ruhunu sadettigi icin allah uzun omurler versin basimizdan ayirmasin amin

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hamido

Selam Esselam Koca Reis .

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mustafa abaci

canim feda olsun yoluna. Emret Cumhurbaskanim.

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yavuz 1517

Büyük lider RECEP TAYYİP ERDOĞAN'ın, Büyük lider YAVUZ SULTAN SELİM'in türbesini ziyaret etmesinin sırrını, umararım, aşağılık terör örgütleri pkk, pyd, ypg, haşdi şabi, Hizbullah, iran, çocuk katili esed anlamıştır. GELİYORUZ.

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kiyamet

Vatan hainleri ve Hacli zihniyetine verilen mesajlar. Ozumuze donuyoruz.

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CİHANGİRSELÇUKOSMANLI

MAŞAALLAH BAREKALLAH ELHAMDÜLİLLAH. ..

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Baybars

Allahina gurban atalarimizin ruhuhunu yad ettigin icin fatiha okudugun icin

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ekrem

oyyy sene gurbaan olamm..

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KILadyo

MESAJ INI ALDIK REİS

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