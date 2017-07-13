Erdoğan yasakçı Avrupa’yı topa tuttu!

YENİ AKİT / ANKARA - Uluslararası Yatırımcılarla İstişare Toplantısı’na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özgürlükler konusunda ahkam kesen Batılı ülkelere ders verdi. Almanya’nın demokrasiyi ayaklar altına alan kararına da değinen Erdoğan, “Hamburg G20’de ‘Soydaşlarımızla Almanya’da salon toplantısı yapalım’ dedik. ‘Hamburg olması şart değil, daha başka bir yerde yapabiliriz’ dedik. İzin vermediler. Ne oldu özgürlük? Niye izin vermiyorsunuz? Siz gelin, burada istediğiniz yerde biz size izin verelim, konuşturalım. Hollanda’yı biliyorsunuz, Belçikası öyle, hepsi... Niye? Düşünce özgürlüğünden korkuyorlar. Düşüncelerine güvenmedikleri için düşünce özgürlüğünden korkuyorlar. Biz düşüncemize güvendiğimiz için düşünce özgürlüğünden korkmuyoruz, biz rahatız” diye konuştu.

BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ SINIRSIZ DEĞİLDİR

Basın konusunda dünyanın hiçbir yerinde sınırsızlık olmadığına dikkat çeken Cumhurbaşkanı, şöyle devam etti: “Basında sınırsız bir özgürlük söz konusu olamaz. Eğer medya kalkıp da ülkeyi karıştırmak, kendi içinde tahrik etmek için her türlü özgürlük alanını istismar ediyorsa, onlar için de yargı vardır. Yargı onlar için de çalışır. Dünyanın hiçbir yerinde sınırsız bir özgürlük söz konusu değildir. Aynı şeyi Batı, orada kendi içindeki özgürlük veya medya mensuplarına da yapmaktadır ve geçelim daha ileri, bizim oradaki STK temsilcilerimize neler yaptığını biliyoruz. Daha da ileri gidiyorum, bizim bakanlarımıza dahi orada konuşma imkanı vermeyecek kadar Batı engelleyicidir.”

MAĞDURİYET YAŞAYAN BANA GELSİN

“OHAL’den dolayı herhangi bir mağduriyet yaşayan şahsıma başvursun” şeklinde konuşan Erdoğan, şunları söyledi: “15 Temmuz darbe girişiminin ardından getirdiğimiz olağanüstü hal uygulamasının sadece terörle mücadeleyle sınırlı olduğunu en iyi sizlerin biliyor olması gerekir. Ne kendi vatandaşlarımızdan ne de uluslararası yatırımcılardan herhangi birinin olağanüstü hal uygulamaları sebebiyle mağduriyet yaşaması söz konusu değildir. Böyle bir sorun varsa lütfen ilgili arkadaşlarımıza, hatta doğrudan şahsıma başvursun. Ben takipçisi olacağım.”

YAKIN GELECEKTE OHAL KALKAR

OHAL’in kalkabileceği sinyalini veren Cumhurbaşkanı, şöyle devam etti: “Olağanüstü hali bahane ederek Türkiye’nin büyümesinin, gelişmesinin, ilerlemesinin önüne takoz koyan hiç kimsenin gözünün yaşına bakmayız. Terörle mücadelemizdeki ihtiyaç ortadan kalktığında bu uygulamayı elbette sona erdireceğiz. FETÖ davaları yavaş yavaş şekillenmeye başladı. PKK ile mücadelede de önemli bir mesafe aldık. Dolayısıyla her ne kadar çok sınırlı bir alanda uyguluyor olsak da olağanüstü halin çok da uzak olmayan bir gelecekte kalkması mümkündür.”

AB’YE ALAMAYIZ DERLERSE RAHATLARIZ

Öte yandan, BBC’ye konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Avrupa Birliği süreci hakkında, şunları söyledi: “AB, bu noktada bize karşı çok açık, net olur da mesela biz Türkiye’yi AB’ye alamayız derse, bu bizi rahatlatır. Biz de B planımızı, C planımızı uygulamaya koyarız. Yani bizim için AB olmazsa olmaz bir yer değil. Türkiye ayakları üzerinde duran, bugün kişi başına milli geliri 11 bin doları aşmış bir ülke. Şu anda benim halkımın büyük bir çoğunluğu AB’yi aslında istemiyor, AB’nin bize karşı yaklaşımını da samimi bulmuyor. Buna rağmen AB’ye karşı samimiyetimizi bir müddet daha devam ettireceğiz, bakalım nereye varacak?”

‘BEDEL ÖDETMEZSEK ANAMIZDAN EMDİĞİMİZ SÜT HARAM OLSUN’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Parti genel merkezinde düzenlenen ve AK Parti Sosyal Politikalar Başkanlığınca hazırlanan, “15 Temmuz Milli İrade Zaferi’nin Analizi Kitabı”nın tanıtım toplantısına katılarak bir konuşma yaptı. Erdoğan, “Vatanımıza parçalamak isteyenlere milletimizi esir etmek isteyenlere bu bedelleri ödetmeden tek bir karış toprağa adım attırırsak anamızdan emdiğimiz süt bize haram olsun. Mesele Suriye, Irak, Katar değildir. Mesele Türkiye’dir. Oldu bittilere boyun eğmiyor, kendi planlarımızı devreye sokuyoruz” dedi. Erdoğan, Kılıçdaroğlu için de sert ifadeler kullandı. “Korkaklardan, ödleklerden bir şey olmaz” diyen Erdoğan, şunları dile getirdi: “15 Temmuz’u anlayamayan gafiller var. Sokaksa sokak diyerek milleti ve devleti tehdit eden kişi asıl kendisi sokağa çıkamaz hale geleceğini iyi bilmeli. Teröristler için 450 km yürüyenler, şehitler için 4.5 dakikalarını ayırıp bir Fatiha okudular mı? Utanmadan, arlanmadan yaptıkları yürüyüşü 15 Temmuz kıyamıyla bir tutmaya çalışıyorlar. CHP Genel Başkanı’nın yaptıklarından ve söylediklerinden mutlu olanlar, FETÖ’cülerdir, PKK’lılardır.”