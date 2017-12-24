Erdoğan yaptırdı, onlar kiraya verdi!

İstanbul Kınalıada'da bulunan Mehmetçik İlkokulu'nda 2013 yılında çocukların oynayabileceği bir alan yoktu. O dönem 1. sınıf öğrencisi olan Zeynep Eda Atıcı dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup yazarak oyun parkı yapılmasını istedi.

Erdoğan küçük kızın mektubu üzerine okul bahçesinin düzenlenmesi için talimat verdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi okulun önünü çocuklar için düzenleyerek oynayabilecekleri alan haline getirdi.

'CAHİLCE BİR TASARRUF'

Sabah'tan Furkan Kara'nın haberine göre, Erdoğan'ın talimatıyla düzenlenip çocuklar için oluşturulan bahçe, iddiaya göre okul aile birliği tarafından Türkiye'nin en büyük market zincirlerinden birine depo olarak kiralandı. Okul bahçesinin depo olarak kullanılmasına vatandaşlar büyük tepki gösterdi.

Hem çocukların oyun alanının yok edildiğini hem de çocuklar için tehlike oluşturduğunu söyleyen Ozan Narman isimli vatandaş, "Çocukların oynadığı alan nasıl depo olarak kiralanır anlayamıyorum. Okulun böyle bir yetkisi olamaz. Çocukların başına bir şey de gelebilir. Orada 7-8 yaşlarında çocuklar oynuyor. Bunu anlamak için illa kötü bir şey mi olması lazım. Maddi gelir olsun diye yapıldıysa durum daha da kötü. Cahilce bir tasarruf" dedi.