Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yıldırım ve Davutoğlu ile yan yana oturdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a TBMM'deki grup toplantısı için salona girişinde, Başbakan Binali Yıldırım ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu eşlik etti. Üç isim, Erdoğan konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıkana dek birlikte oturdu.

ERDOĞAN'I BERABER DİNLEDİLER

Başbakan Binali Yıldırım ve Ahmet Davutoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını yan yana dinlediler.