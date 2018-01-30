Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yıldırım ve Davutoğlu ile yan yana oturdu
AK Parti grup toplantısı içinTBMM'ye giden Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan'a Başbakan Binali Yıldırım ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile birlikte oturdu.30 Ocak 2018 Salı 12:34
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a TBMM'deki grup toplantısı için salona girişinde, Başbakan Binali Yıldırım ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu eşlik etti. Üç isim, Erdoğan konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıkana dek birlikte oturdu.
ERDOĞAN'I BERABER DİNLEDİLER
Başbakan Binali Yıldırım ve Ahmet Davutoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını yan yana dinlediler.