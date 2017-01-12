Erdoğan ve Putin Suriye'yi görüştü

Erdoğan, Putin ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede Suriye konuşuldu.

Erdoğan ve Putin Suriye'yi görüştü
Eklenme: 12 Ocak 2017, 14:54
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Sputnik'in haberine göre Kremlin'den konu ile ilgili yazılı bir açıklama yapıldı.

TÜRKİYE TALEP ETTİ

Açıklamaya göre görüşme Ankara'nın talebi üzerine gerçekleşti.

NE KONUŞULDU?

Görüşmede Suriye'deki durum ön plana çıktı.

Açıklamada "Rusya ve Türkiye'nin arabuluculuğunda Suriye hükümeti ile muhalefet arasında yapılan ateşkes anlaşmasına tam olarak uyulduğunu kaydeden Putin ve Erdoğan, Astana'daki Suriye barış görüşmelerinin hazırlıkları çerçevesinde aktif çabaları sürdürme kararı aldı" denildi.

 
EtiketlerPutinRecep Tayyip Erdoğan
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