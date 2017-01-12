Erdoğan ve Putin Suriye'yi görüştü

Sputnik'in haberine göre Kremlin'den konu ile ilgili yazılı bir açıklama yapıldı.



TÜRKİYE TALEP ETTİ



Açıklamaya göre görüşme Ankara'nın talebi üzerine gerçekleşti.



NE KONUŞULDU?



Görüşmede Suriye'deki durum ön plana çıktı.



Açıklamada "Rusya ve Türkiye'nin arabuluculuğunda Suriye hükümeti ile muhalefet arasında yapılan ateşkes anlaşmasına tam olarak uyulduğunu kaydeden Putin ve Erdoğan, Astana'daki Suriye barış görüşmelerinin hazırlıkları çerçevesinde aktif çabaları sürdürme kararı aldı" denildi.