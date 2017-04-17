Erdoğan ve Hükümetten ortak karar

Referandumun Evet zaferi ile sonuçlanmasının arından Bakanlar Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün Beştepe'de toplanacak.
Sistem değişikliğine evet verildi. Amma şunu unutmamak burada önemli bir mesaj var millet Reisimizden bir temizlik bekliyor. Dışişleri ve Ekonomi Bakanları hâlâ önceliğimiz AB diyor bu nasıl iştir AB'nin yaptığı oradayken anlamak mümkün değil Akp içindeki tüm fetocu milletvekilleri ve belediye başkanlarını ayıklamazsa işi çok zor bunu millet görüyor bizim gördüğümüzü Reisimiz de görüyor Amma buna rağmen bir temizlik olmazsa iş çok zorCevapla