% 51.41
% 48.59
EVET25.156.860 OY
AÇILAN SANDIK%99.97Türkiye Geneli için tıklayınız
HAYIR23.777.014 OY

Erdoğan ve Hükümetten ortak karar

Gerçekleşen halk oylaması sonucu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Hükümet dikkat çekici bir karar aldı. Bakanlar Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak.

Erdoğan ve Hükümetten ortak karar
Eklenme: 17 Nisan 2017, 00:27

Referandumun Evet zaferi ile sonuçlanmasının arından Bakanlar Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün Beştepe'de toplanacak.

 
Etiketlerrecep tayyip erdoğanbakanlar kurulureferandum
HABER YORUMLARI
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Osmanlı Tekrar 2099

Sistem değişikliğine evet verildi. Amma şunu unutmamak burada önemli bir mesaj var millet Reisimizden bir temizlik bekliyor. Dışişleri ve Ekonomi Bakanları hâlâ önceliğimiz AB diyor bu nasıl iştir AB'nin yaptığı oradayken anlamak mümkün değil Akp içindeki tüm fetocu milletvekilleri ve belediye başkanlarını ayıklamazsa işi çok zor bunu millet görüyor bizim gördüğümüzü Reisimiz de görüyor Amma buna rağmen bir temizlik olmazsa iş çok zor

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osmanoğlu2023

gazanız mübarek gününüz hayırlı olsun sayın sevgilli Cumhurbaşkanım...bize bu muvaffakiyyeti ve mutluluğu yaşattığı içinRabbime sonsuz şükürler olsun :)

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cemil ali

Halk oylaması sonucunda teknik olarak bir galibiyet var ama aradaki farkın çok az olduğu gözden kaçmamalı. Özellikle nasıl olur da Reis Recep Tayyip Erdoğan'ın yıllarca emeği geçmiş İstanbul'dan büyük çoğunlukla destek alınamamış olması hayret verici. Son tahlilde neredeyse her 2 kişiden 1'i hayır diyerek terörist olduğunu, teröristlerden yana olduğunu göstermiştir. Bu kişilerin zaman geçmeden kılıçtan geçirilmesi ya da boğdurulması gerekir!

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ferhat

İddiaları `olan ama Q e fit olan bir Cumhurbaşkanmız var artık.Türkiyenin 3 buyuk ilinde kaybetmiş,çöküşün başında olan , Yani Haklın artıkyarısının kendisini istemediği bir başkan..Bu mu Zafer?

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