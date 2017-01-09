Erdoğan ve Çipras'tan 'Kıbrıs' görüşmesi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Çipras'la telefonda görüştü. Görüşmede Kıbrıs meselesi hakkında görüş teatisinde bulunuldu.

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