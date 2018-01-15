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Erdoğan ve Al Sani fotoğrafında dikkat çeken ayrıntılar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Katar Emiri'ni ağırlarken çekilen fotoğrafta ayrıntılar dikkat çekti.

15 Ocak 2018 Pazartesi 21:32
Erdoğan ve Al Sani fotoğrafında dikkat çeken ayrıntılar

Cuhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Tamim Bin Hamad Al Sani'yi yemekte ağırladığı sırada çekilen fotoğrafta ayrıntılar dikkat çekti.

CUMHURBAŞKANI'NA KARA KALEM RESİM HEDİYE EDİLMİŞTİ

Türkiye, Binbaşı Necmettin Tetik'i PKK'ya yönelik operasyonlar sırasında, Şırnak Silopi'de ailesiyle birlikte çatışma bölgesinden tahliye edilen küçük bir çocuğun elini nefesiyle ısıtırken tanıdı.

Binbaşı Tetik daha sonra Mardin Nusaybin'deki bir operasyonda yaralanarak bir gözünü kaybetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde (GATA) tedavi gören Tetik'i Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'la birlikte ziyaret etmişti. Ziyaret sırasında Erdoğan'a, Tetik'in görevi sırasında bir çocuğun elini nefesiyle ısıtmaya çalışırken çekilen fotoğrafının kara kalem çizimi hediye edilmişti. 

RESİM BAŞ KÖŞEDE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışma ziyareti için Türkiye'ye gelen Katar Emiri Şeyh Tamim Bin Hamad Al Sani'yle bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Ziyarete ilişkin fotoğraflar basınla paylaşıldı. Yemek fotoğrafında ise Erdoğan'a GATA'da hediye edilen kara kalem çiziminin baş köşede olması dikkat çekti.

15 TEMMUZ ANITI, HAT VE KUR'AN'I KERİM

Sol tarafta duvarda asılı tablodaki hat da dikkat çekti. Tablodaki hatta "Allah'ın yardımı senin üzerine olsun" anlamı taşıdığı öğrenildi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağ tarafıdaki Kur'an ve tam arkasındaki 15 Temmuz Anıtı da dikkat çekti.

Haber Tarihi: 15 Ocak 2018 Pazartesi 21:32
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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