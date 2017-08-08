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Cumhurbaşkanı Erdoğan uyarmıştı! Bakan Soylu harekete geçti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ayder ve Uzungöl’deki gelişi güzel yapılaşmaya ilişkin sözlerinden sonra, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bölgeye giderek geceyi Uzungöl'de geçirdi.

08 Ağustos 2017 Salı 14:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan uyarmıştı! Bakan Soylu harekete geçti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın memleketi Rize’de Ak Parti  Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısındaki konuşmasında önemli turizm merkezleri Ayder ve Uzungöl’deki gelişi güzel yapılaşamaya ilişkin sözlerinden sonra, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dün geceyi Uzungöl'de geçirdi.

Tatil için memleketi Rize’ye gelen ve 3 gündür bölgede süren yatırım çalışmalarını yerinde inceleyen Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan dün de partisinin İl Başkanları Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısında bölgedeki turizm merkezlerinde gelişigüzel yapılaşma ve imar ve çevre kirliğine ilişkin sessizliğini bozarak konuya ilişkin çözüm önerisinde bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da harekete geçerek toplantı sonrası Trabzon'un Çaykara İlçesi'ndeki dünyaca ünlü Uzungöl’e gitti. Geceyi Uzungöl’de geçiren Bakan Soylu burada bir dizi incelemelerde bulanarak otel işletme yetkilileri ve vatandaşlarla bir araya geldi, yapılması planlanan çalışmaları değerlendirdi.

PLANSIZ YAPILAŞMA TAVAN YAPTI

Bölge turizminin göz bebeği konumunda olan ve her yıl binlerce turist tarafından ziyaretçi akınına uğrayan Uzungöl'de imar sorununa bir türlü çözüm bulunamadı. Dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'de otel, pansiyon ve iş yeri sayısının her geçen gün artış göstermesi, bölgede uzun süredir devam eden imar kirliği sorununu da artırdı.

Önceki yıllarda, İmar Kanunu ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefet suçlamalarıyla çok sayıda kişi hakkında dava açıldı. Şimdi de bölgede yaşanan soruna çözüm arayışları başladı. Turizm gelirinden nemalanmak isteyen çevre sakinlerinin evlerini pansiyon ve apart otele dönüştürmesi de imar kirliliğini artırdı. Son dönemde, Suudi Arabistan başta olmak üzere körfez ülkelerinden gelen turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Uzungöl'de otel, apart otel, pansiyon ve iş yeri sayısının plansız şekilde artışıyla birlikte imar kirliliğindeki artış da tavan yaptı.

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2017 Salı 14:13
  1. Recep tayyip erdoğan
  2. süleyman soylu
  3. Ayder
  4. Uzungöl
  5. İmar Kurumu
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