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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uyarılarımıza olumlu cevap gelmeyince...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı İbadi yapılan görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.

25 Ekim 2017 Çarşamba 15:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uyarılarımıza olumlu cevap gelmeyince...

Ankara'ya gelen Irak Başbakanı İbadi, referandum sonrası en önemli buluşmayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'la gerçekleştirdi. Görüşme sonrası Erdoğan ve İbadi ortak açıklama yaptı. Erdoğan "Referanduma karşı tavrımız değişmedi. Irak'ın toprak bütünlüğünde yana olduğumuzu hep söyledik. Uyarılarımıza olumlu yanıt gelmeyince yaptırım kararı aldı" dedi. PKK'nın Irak'taki yapılanması ile ilgili de konuşan Erdoğan, "PKK terör örgütünün Irak'ta bir yapılanmasının olduğunu biliyoruz. Kandil gibi, Sincar  gibi, bu bölgelerde PKK'nın bir varlığı söz konusu. Bütün buralarda da bizler her  türlü dayanışma içerisinde ortak mücadeleyi sürdürmeye Türkiye olarak varız" diye konuştu.

REFERANDUMA KARŞI TAVRIMIZ DEĞŞİMEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuzey Irak'taki tartışmalı referanduma ilişkin Türkiye'nin tavrının değişmediğini aktardı. Erdoğan şunları söyledi: "Tüm uyarılarımıza olumlu yanıt gelmeyince yaptırım kararı aldık.Türkiye-İran ve Irak olarak olumlu bir aşamaya geliyoruz.

9 MİLYARLIK DOLARLIK TACİRAT HACMİ

Şu anda Irak ile aramızda 9 milyar dolarlık bir ticaret hacmi var. Temennimiz odur ki bunu daha iyi noktalara taşıyalım. Zira her yönüyle komşuluklarımız ve kardeşlik bağlarımız ileri. Aynı medeniyet değerlerini taşıyan iki ülkeyiz. Ne yazık ki Irak büyük darbeler yedi. 

PKK'YA KARŞI ORTAK MÜCADAYE HAZIRIZ

Aynı medeniyet değerlerini taşıyan iki ülkeyiz. Ne yazık ki çok büyük darbeler yedi Irak; özellikle Musul'un geldiği konum ortada. Nerdeyse Bağdat'a kadar DEAŞ denilen terör örgütü tüm buraları yıkarak gitti.  Merkezi yönetim, kararlı attığı son adımlarla  DEAŞ denilen bu terör örgütünden neredeyse ülkenin bütününü, yüzde 15-20  civarında, bunun haricinde temizlemiş vaziyette. İnanıyorum ki bu kalan DEAŞ  terör örgütü de temizlenecektir. Bu durumu fırsat bilen PKK terör örgütünün de  aynı şekilde Irak'ta bir yapılanmasının olduğunu biliyoruz. Kandil gibi, Sincar  gibi, bu bölgelerde PKK'nın bir varlığı söz konusu. Bütün buralarda da bizler her  türlü dayanışma içerisinde ortak mücadeleyi sürdürmeye Türkiye olarak varız.

Temennim odur ki, Irak'ta yıkımların olduğu bölgeler küllerinden ayağa kalksın. Bizler de ellerimizden gelen desteği vereceğiz. Bölgenin barışı ve huzuru için atılması gereken adımları atacağız. Petrol boru hattının çalıştırılması konusunda her türlü desteği vermeye hazırız. Merkezi yönetim endeksli olarak bu adımlar atılacaktır.

İBADİ: SINIRLARIMIZ İÇİNDE HİÇBİR SİLAHLI GRUBA İZİN VERMEYİZ 

'DEAŞ'a karşı zafar kazanmayı başardık" diyen İbadi ise şunları dile getirdi: "Bizler maalesef bu sıkıntıların yaşandığı coğrafyanın bir parçasıyız. Artık bu sıkıntıların aşılmasının zamanı gelmiştir. Sınırlarımız içinde hiçbir silahlı gruba izin vermeyiz. Bazıları toprağımızı referandum ile parçalama istedi. Bir projemiz var bu proje bölgede istikrarın sağlanması savaşların bitmesidir.  Irak ordusunun tek hedefi tüm Irak halkını korumaktır. 

Haber Tarihi: 25 Ekim 2017 Çarşamba 15:18
  1. İbadi
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. PKK
  4. Sincar
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