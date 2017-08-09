Erdoğan uyardı: Gereken dersleri çıkarmazsak...

Giresun il danışma toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partilileri açık açık uyararak, " 16 Nisan halk oylamasıyla önemli bir başarıyı yakaladık. Artık yüzde 49,9 bile alsanız başarılı olamıyorsunuz.Netice ve zafer için mutlaka yüzde 50+1 oy almamız gerekiyor. Cumhurbaşkanlığında rahat icraat yapabilmek için Meclis'te de güçlü bir çoğunluğa sahip olabilmek büyük önem arzediyor. Şayet birlikte yaşadığımız bu seçimlerden gereken dersleri çıkarmazsak 2019'da işimiz gerçekten çok zor. Şunu unutmayın AK Parti demek Türkiye demektir. AK Parti zaafa uğrarsa Türkiye zaafa uğrar. " dedi.



İşte o konuşmadan satır başları



"Eğitim, sağlık, enerji, ulaşım, iletişim, toplu konut, sosyal yardım ve diğer tüm konularda Türkiye'ye biz çağ atlattık. Bundan 10 yıl önce, 20 yıl önce birisi size gelip denizin üzerine böyle bir havalimanı yapacak dese inanır mıydınız? Ama işte biz yaptık ve sizlerin de hizmetine sunduk.Biz CHP zihniyetinin akıl alamayacağı hizmetleri gerçekleştirdik.



YÜZDE 50+1 OY ALMAMIZ ŞART



16 yıllık, 15 yıllık iktidar dönemimizde durmaksızın, dinlenmeksizin kesintisiz bir mücadele içinde olduk. Bu süreçte yorulan, yolda kalan maalesef yolunu şaşıran arkadaşlarımız oldu. AK Parti'nin en önemli özelliği sürekli kendini yenileyebilme, tazeleyebilme kabiliyetine sahip olması. Önümüzde zorlu bir mücadele dönemi başlıyor. 2019 seçimleri Türkiye ve dolayısıyla bizim için çok önemli. 16 Nisan halk oylamasıyla önemli bir başarıyı yakaladık. Artık yüzde 49,9 bile alsanız başarılı olamıyorsunuz.Netice ve zafer için mutlaka yüzde 50+1 oy almamız gerekiyor.



GEREKEN DERSLERİ ÇIKARMAZSAK İŞİMİZ ZOR



Cumhurbaşkanlığında rahat icraat yapabilmek için Meclis'te de güçlü bir çoğunluğa sahip olabilmek büyük önem arzediyor. Şayet birlikte yaşadığımız bu seçimlerden gereken dersleri çıkarmazsak 2019'da işimiz gerçekten çok zor. Şunu unutmayın AK Parti demek Türkiye demektir. AK Parti zaafa uğrarsa Türkiye zaafa uğrar. AK Parti diğer partilerden farklı olarak kendisini geliştirmeyi, dönüştürmeyi, ileriye taşıyabilmeyi başaran tek parti.

ANA KADEME, GENÇLİK, KADIN KOLLARI KAPI KAPI DOLAŞACAK

15 yıldır her girdiğimiz seçimi kazandık ve kesintisiz bir şekilde iktidarda kaldık. Özellikle bu süreçte teşkilatlarımızda ciddi bir metal yorgunluğuna maalesef şahit olduk. Bu sadece benim şahsi görüşüm değil aynı zamanda milletimizin görüşü. 16 Nisan'da alınan yüzde 51,4 oy AK Parti oyu değildir. Ama aynı şekilde hayırcıların aldığı yüzde 49,6 oy da sadece CHP'nin oyu değildir. Bunun böyle bilinmesi lazım. Onlar zannediyorlar ki bu oy bizim. Onlara en güzel cevabı inşallah 2019'un Mart'ında vereceğiz. Ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları, kapı kapı kapı dolaşmaya var mıyız?"

HEDEFİ GÖSTERDİ

"Türkiye'nin kurtuluşu 2023 hedeflerine ulaşmaktan geçiyor."

KILIÇDAROĞLU'NA ÇOK SERT TEPKİ

"Anamuhalefetin başındaki zat, Türkiye düşmanlarının ağzıyla konuşarak, onların istedikleri gibi davranarak adeta ülkesine karşı savaş açmış durumdadır. Yatırımcılara ve turistlere adeta "Türkiye'ye gelmeyin" diye yalvaracak, "Sadece CHP'li belediyelerin olduğu yerlere gelin" diyecek kadar seviye kaybına uğramış."