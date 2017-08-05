Erdoğan uyardı: Boş kalırsa yandınız

Cumhurbaşkanlığı döneminde dördüncü defa Malatya'ya gelmenin memnuniyeti içinde olduğunu belirten Erdoğan, 2015 yılı Şubat ayında 239 milyon liralık, 2016 yılı Mayıs ayında 460 milyon liralık ve 2017 yılı Şubat ayında da 1 milyar 162 milyon liralık eser ve hizmetin açılışını yaptıklarını, bugün de çeşitli kamu kuruluşlarına ve belediyelere ait 375 milyon liralık eser ve hizmetin toplu açılış törenini gerçekleştirdiklerini bildirdi.

"STAT BOŞ KALIRSA YANDINIZ"

Yapılan eserler hakkında bilgi veren Erdoğan, alandakilere, "120 milyon liralık bir yatırım olan 27 bin seyirci kapasiteli stadyumun açılışını yapıyoruz. Size 27 bin kişilik stadı bugün açıyoruz, stat boş kalırsa yandınız, ondan sonra kapıyı da kilitleriz. Dolduracaksınız ve Malatya'yı şanına yakışan yere taşıyacaksınız. Bu stadyum, gerçekten Malatya'ya yakışan bir eser oldu. Malatyaspor'umuzun oyunuyla, Malatyalıların da koltuklarını doldurmak suretiyle bu stadın hakkını vereceğine inanıyorum. Uzun bir aranın ardından yeniden süper lige çıkan Malatyaspor'un burada kalıcı olabilmesi için şehrin takımına sahip çıkması, takımın da şehre layık olmak için canla başla mücadele etmesi gerekir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapımı tamamlanan eserleri anımsatarak, "Böylece büyükşehir belediyemizin 119 milyon liralık yatırımlarının resmi açılışını yapmış oluyoruz. Toplam Malatya'mıza 375 trilyon liralık hizmetin hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.