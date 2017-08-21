Erdoğan Ürdün'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah tarafından resmi törenle karşılandı. El Hüseyniye Sarayı’ndaki karşılama töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kral 2. Abdullah'ın yerlerini almalarının ardından iki ülke milli marşları çalındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kral 2. Abdullah'ın, tören kıtasını denetlemelerinin ardından baş başa ve heyetler arası görüşmelere geçildi.

Karşılama töreninde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile MİT Müsteşarı Hakan Fidan da hazır bulundu.

ERDOĞAN: MÜSLÜMANLAR OLARAK DAYANIŞMAMIMIZI DAHA HASSAS BİR ŞEKİLDE DEVAM ETTİRMELİYİZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İslam dünyası, bölge olarak gerçekten sancılı günler yaşıyoruz. Geleceğimizin şekillendiği bu kritik dönemde Müslümanlar olarak dayanışmamızı bölgede çok daha hassas bir şekilde devam ettirmeliyiz, bunun yolu da istişarelerimizi artırmak, aramızdaki işbirliği mekanizmalarını güçlendirmekten geçiyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın El-Hüseyniye Sarayı'ndaki baş başa görüşmelerinin ardından heyetler arası görüşmeye geçildi.

Heyetler arası görüşmenin basına açık bölümünde Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 yıl aradan sonra Ürdün'ü ziyaret etmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, kendisine ve heyetine gösterilen ilgi dolayısıyla şükranlarını sundu.

"Kardeşim Kral Abdullah'a nazik daveti için ayrıca şahsım, ülkem olarak teşekkür ediyorum." ifadesini kullanan Erdoğan, 2017'nin iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 70'inci yılı olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yıl dönümünün iki ülke için hayırlara vesile olmasını temenni ederek, "Bu vesileyle Ürdünlü kardeşlerimize 15 Temmuz darbe girişimi sürecinde gösterdikleri dayanışma için şahsım ve ülkem adına teşekkürlerimi iletiyorum." diye konuştu.

Devlet ve millet olarak Ürdünlülerin her zaman yanında olduklarını ve olacaklarını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Değerli kardeşimin bilhassa Filistin konusundaki hassasiyetini gayet iyi biliyorum. Ürdün'ün Kudüs'te Müslümanlara ait kutsal mekanların korunmasına ilişkin rolünü de desteklemeyi sürdüreceğiz. Geçtiğimiz ay Harem-i Şerif'te yaşanan saldırı ve hak ihlallerinin tekrarlanmaması için birlikte çalışmayı sürdüreceğiz. İslam dünyası bölge olarak gerçekten sancılı günler yaşıyoruz. Geleceğimizin şekillendiği bu kritik dönemde Müslümanlar olarak dayanışmamızı bölgede çok daha hassas bir şekilde devam ettirmeliyiz, bunun yolu da istişarelerimizi artırmak, aramızdaki işbirliği mekanizmalarını güçlendirmekten geçiyor. Bugünkü toplantının gerek ikili gerek heyetler arası olarak bu anlamda çok faydalı olacağına inanıyorum."